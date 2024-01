Babyboomer wollen vor 67 in die Rente

Rentenzugangsalter für die meisten der Standardweg

Ein langes Berufsleben mit vielen Rentenpunkten, wie es für die Babyboomer typisch ist, der mit dem Einkommen verbundene Vermögensaufbau und finanzielle Absicherungen durch Betriebsrenten oder ein Erbe - so können sich Teile der Boomer-Generation trotz Rentenabschlägen einen angenehmen Früh-Ruhestand finanzieren. Ulrich Walwei, Rentenforscher vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB erklärt aber, noch sei kein entsprechender Trend zu verzeichnen.

Walwei betont: "Das Rentenzugangsalter, was sich von 65 in Richtung 67 Jahre bewegt, ist für die meisten der Standardweg. Es ist aber auch zu beobachten, dass ein Teil auch mit Abschlägen vorzeitig in die Rente geht. Erwerbsminderungsrenten sind beispielsweise an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und bis dato eher die Ausnahme."

Kristian Müller ist Rentenexperte der VDK-Kreisgeschäftsstelle Bad Tölz-Wolfratshausen und hat Angelika Petermichel zum Renteneintritt beraten. "Die Rente ist jetzt generell nicht so üppig, dass die Leute sehr gut davon leben können. Und da wollen die Leute natürlich nichts herschenken. Und ich rate da auch nicht dazu, denn die Abschläge, die die Leute dann in Kauf nehmen, die bleiben ihnen auf Lebzeiten", erklärt Müller.

Persönliche Gründe entscheiden über Ende der Berufstätigkeit

Soziologin Katja Möhring von der Universität Bamberg erforscht den Zusammenhang von Familie und Arbeit. Für den Übergang aus dem Berufsleben in die Rente ist oftmals weniger das Geld, sondern die persönlichen Umstände entscheidend, erklärt die Forscherin. Einerseits übernehmen gerade Frauen die Pflege von Angehörigen oder älteren Partnern. Oder sie betreuen die Enkelkinder.

Katja Möring: "Wie viele gesunde Lebensjahre möchte ich noch mit meinem Partner verbringen? Solche Fragen spielen besonders bei Frauen eine Rolle. Sie passen dann ihren Renteneintritt an das an, was in der Familie passiert und welche Aufgaben dort zu erledigen sind."

Frauen sind heute bereits so lange berufstätig wie Männer, der Altersdurchschnitt liegt beim Ausstieg aus der Arbeitswelt mit inzwischen durchschnittlich bei 63 Jahren. Die Boomer-Generation arbeitet damit rund zwei Arbeitsjahre länger als die Nachkriegsgeneration, betont Arbeitsmarktexperte Walwei. Weil beispielsweise eine steuerlich geförderte Frührente abgeschafft wurde, auch aufgrund des demografisch bedingten Fachkräftemangels, rechnet der Experte mit einem weiteren Anstieg der Lebensarbeitszeit.

Angelika Petermichel hat sich einen weiteren Beratungstermin beim VDK vorgenommen. Etwa ein Jahr bevor sie in die Rente gehen möchte, trifft sie sich nochmal mit Kristian Müller, um gemeinsam alle nötigen Formalitäten und Nachweise durchzugehen. Die Deutsche Rentenversicherung benötigt rund ein halbes Jahr, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind und die Rente ausbezahlt wird.