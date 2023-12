Film "Blackberry": Aufstieg und rasanter Fall eines Smartphones

Das Ende kommt mit Apple

Das Ende kommt laut des Films quasi über Nacht im Januar 2007. Apple-Gründer Steve Jobs enthüllt das neueste Produkt seines Konzerns: "It's an ipod, it's a phone and an internet communicator! And we call it iPhone!" Apple revolutioniert damit den Smartphone-Markt, den Blackberry nur wenige Jahre zuvor erschaffen hatte. Mit einem benutzerfreundlicheren, funktionstechnisch überlegenen und stilistisch weitaus attraktiveren Gerät. Fast über Nacht stürzt die Welt für Jim Balsillie, Mike Lzaridis und Doug Fregin ein – sie sind abgehängt worden von der Konkurrenz. So suggeriert es der Film.

In der wirtschaftlichen Realität ging es nicht ganz so schnell. Das Unternehmen konnte sich immerhin bis 2013 mit seinen Mobiltelefonen auf dem Markt halten. Allerdings schlug Steve Jobs' Ankündigung im Januar 2007 genug Wellen, dass die Blackberry-Aktie einen Tag später um sieben Dollar pro Stück einbrach. Ein Vorbote für das Ende dieses Smartphones, das allein schon vom Aussehen her einen Tag nach dem Apple-Event wie ein Relikt aus alten Zeiten wirkte. Blackberry machte im Folgejahr den entscheidenden Fehler, nicht auf die neue Touchscreen-Technologie zu setzen. 2012 gab es angeblich noch 80 Millionen Blackberry-Nutzer. Ein Zehntel im Vergleich zur Konkurrenz Apple und Samsung.