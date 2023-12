"Time"-Magazine kürt Taylor Swift zur Person des Jahres

Popstar der Superlative

Angefangen hat Taylor Swift als Country-Musikerin, ihr erstes Album veröffentlichte sie 2006 mit 16 Jahren. Inzwischen ist sie eine internationale Pop-Größe der Superlative. 2022 belegte sie mit ihrem Album "Midnights" gleich alle zehn ersten Plätze der US-Billboard-Charts, ihre aktuelle "Eras"-Tour um die Welt ist ein Ereignis. Mit einem Konzert in São Paulo schloss Swift am Sonntag die Südamerika-Etappe ab, im Februar sollen die Konzerte dann in Japan weitergehen. Der Europa-Auftakt ist für Mai in Paris geplant, im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen. Die komplizierte und undurchsichtige Vergabe der heiß begehrten Tickets sorgte vor einigen Monaten für Diskussionen.

Die Tickets, die Tour und der Film

Taylor Swift wäre nicht die Marke, die sie ist, hätte sie die Tour nicht auch noch mit einem Film begleitet: Im Oktober war der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" auch hierzulande in den Kinos zu sehen. Bei den Fans, "Swifties" genannt, ging das Konzept auf: Für manche könnte der Film ein kleiner "Konzertersatz" sein. Die Energie der Show jedenfalls, die Swift abliefert, überträgt sich für Swifties auch im Kinosaal.

Taylor, die "Autorin und Heldin" ihrer beinahe märchenhaften Selbsterzählung vom Countrymädchen zum internationalen Superstar, ist auch deshalb ein Phänomen, weil sie es geschafft hat, als Megastar das Image eines nahbaren Menschen zu wahren. Die Würdigung des "Time"-Magazins spart nicht mit großen Worten: Taylor, deren Popularität über Jahrzehnte gewachsen sei, habe in diesem Jahr "eine Art Kernfusion" von Kunst und Kommerz erreicht – und damit eine "Energie von historischer Kraft" freigesetzt. Und das, indem sie sich darauf besonnen habe, was sie am besten könne: zu unterhalten und Songs zu schreiben, die die Menschen ansprechen.

