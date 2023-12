"Maestro" über Leonard Bernstein: Ein geschöntes Künstlerporträt

Vielschichtige Künstlerpersönlichkeit

"Maestro" taucht weder in die Musik tiefer ein, noch entwickelt das Drama eine politische Haltung. Bernsteins Leben wird zur austauschbaren Familiengeschichte. Zu wenig, um nun als Oscarfavorit zu gelten. Bradley Cooper ist als Regisseur vor allem bemüht, selbst eine gute Figur zu machen. Schon als Kind träumte er davon, Dirigent zu werden. Nun bekam er die Chance dazu, nachdem Steven Spielberg Cooper zuerst gefragt hatte, ob er die Hauptrolle spielen wolle, und dann selbst von der Regie des Stoffes zurückgetreten war.

Und so kam es dann auch. Bradley Cooper hat sich über Jahre auf seinen größten Moment als Dirigent vorbereitet, wenn er gegen Ende Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2 in c-Moll aufführt, die "Auferstehungssymphonie", ein höchst diffiziles Werk mit über 100 Musikern.

Ein filmisches Denkmal

Tage und Wochen wurde der Schauspieler von dem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin trainiert, der sagt, man sehe in der Szene die große Leidenschaft Coopers, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Es habe dann gewirkt, als sei "Lenny" höchstpersönlich am Pult gestanden.

Ja, vielleicht wäre Lenny sogar gerührt gewesen von diesem Film, der ihn aufwändig feiert. Andererseits erfährt man in diesem Musikspektakel nichts Neues über ihn, schaut vielmehr einem ehrgeizigen Schauspieler zu, der wohl nicht die Offenheit und Neugierde besaß, sich diesem Musiker auf eine Art zu nähern, die ihn tatsächlich lebendig werden lässt. So schaut man in "Maestro" auf ein filmisches, brillant gespieltes Denkmal und weniger auf eine aufregende, widersprüchliche Persönlichkeit, die Bernstein war.