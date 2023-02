Berlinale: Goldener Bär für "Sur l'Adamant"

Der Dokumentarfilm "Sur l'Adamant (On the Adamant)" von Nicolas Philibert ist mit dem Goldenen Bären der 73. Berlinale ausgezeichnet worden. Diese Entscheidung gab die Internationale Jury unter Leitung der US-Schauspielerin Kristen Stewart beim Abschlussabend im Berlinale-Palast bekannt. Der Film erzählt von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen in Paris.

Um die Filmpreise konkurrierten in der Kategorie Wettbewerb 19 Produktionen. Diese decken eine große Bandbreite ab: Komödien, Historienfilme und Dokumentationen waren unter anderem dabei. Im Rennen waren diesmal auch fünf deutsche Produktionen. Im vergangenen Jahr gewann das spanische Drama "Alcarràs" den Goldenen Bären.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Für den besten Film gibt es einen Goldenen Bären. Unter anderem für Regie, Drehbuch und schauspielerische Leistungen werden Silberne Bären verliehen.

Schauspielpreis der Berlinale geht an Otero

Der Schauspielpreis ging in diesem Jahr an ein Kind: Sofía Otero wurde für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Im Coming-of-Age-Film "20.000 especies de abejas" ("20.000 Species of Bees") spielt sie ein achtjähriges Kind, das auf der Suche nach seiner geschlechtlichen Identität ist.

Die Österreicherin Thea Ehre erhielt den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Ehre spielt in Christoph Hochhäuslers Krimi "Bis ans Ende der Nacht" eine Transfrau, die mit einem Polizisten verdeckt im Drogenmilieu ermitteln soll.