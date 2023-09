Bayerischer Buchpreis 2023: Das sind die Nominierten

Eine Bühne, drei Preisrichter, 60 Minuten Zeit: Am 7. November ist es wieder so weit und es wird live ermittelt, wer den in Bayern renommiertesten Buchpreis bekommt. Jetzt haben die Juroren bekannt gegeben, wen sie ins Rennen schicken, für wen sie argumentieren werden: Drei Titel in der Kategorie Belletristik und weitere drei Titel in der Kategorie Sachbuch.

"Erzählung zur Sache" von Stephanie Bart (Secession Verlag)

Ein RAF-Roman über das Westdeutschland der 1970er Jahre, in dem sich junge Bürgerkinder radikalisieren und in den Untergrund gehen. Stephanie Bart lässt uns aus der Perspektive der Pfarrerstocher und Terroristin Gudrun Ensslin verfolgen, "was es bedeutet, wenn sich ein junger Mensch mit einem intakten Gewissen dazu entscheidet, die faschistische Kontinuität der Bundesrepublik nicht hinzunehmen". Der Juror und F.A.Z.-Redakteur Andreas Platthaus ist begeistert: "Bart erzählt das Leben von Gudrun Ensslin, vielstimmig und doch subjektiv aus der Perspektive einer Frau, die an ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit verzweifelt, den radikalsten Ausweg sucht und von der Justiz mit Mitteln sanktioniert wird, die sie weiter in ihrem Kampf gegen den Staat bestärken."

"Kochen im falschen Jahrhundert" von Teresa Präauer (Wallstein)

"Der Roman eines Abends", heißt es beim Verlag. Eines Abends nämlich, an dem Essensgäste kommen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zunehmend wird der Abend "komischer, tragischer, erotischer". Klar, dass das nicht gutgeht – das aber sehr schön. Die Österreicherin Präauer hat einen Roman über misslingende Kommunikation geschrieben – und schafft es nebenbei noch, eine Geschichte des Speisens und Kochens zu erzählen. "Teresa Präauer ist eine literarische Gastgeberin, wie man sie sich nur wünschen kann", sagt Preisrichter und SZ-Journalist Cornelius Pollmer, "und wer der Einladung folgt, ihren Roman zu lesen, wird mit einem Abendessen belohnt."

"Vaters Meer" von Deniz Utlu (Suhrkamp)

Romanheld Yunus ist dreizehn Jahre alt, da erleidet sein Vater zwei Schlaganfälle und ist fortan fast vollständig gelähmt. Er kann nur noch über Augenbewegungen kommunizieren, seine Frau pflegt ihn bis zu seinem Tod. Jahre später ruft sich Yunus Bilder aus seiner Kindheit wach: Erlebnisse und Gespräche mit dem Vater, von denen er manchmal gar nicht mehr wusste, dass er sie noch in sich trägt. Sie führen ihn an die türkisch-syrische Grenze, in ein Pflegeheim in Hannover, an Orte der Hoffnung und Verzweiflung. Jurorin (und BR-Kollegin) Marie Schoeß: "Deniz Utlu schlüpft in diesem Roman in die Haut eines Sohnes, der sich auf die Suche nach seinem verstorbenen Vater macht und dabei vor allem eines entdeckt: die Kraft des Erzählens."