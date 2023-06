20 Jahre "Asterix uff Meefränggisch" – Siebter Band erscheint

Laut Fraass und Schunk bietet der neue Mundart-Band "eine turbulente Geschichte um die oberfränkische Braukunst und die meefränggische Superkraft durch den legendären Mägschigg-Schobben" – Frankenwein als fränkische Antwort auf den berüchtigten Zaubertrank der Gallier. Zum Jubiläum von "Asterix uff Meefrängisch" soll es auch wieder eine Neuauflage des Mädschigg-Schobbens in Form eines Frankenweins geben. Diesmal wird es ein Silvaner mit eigenem Etikett vom Weingut Bürgerspital sein.

Signierstunden der beiden Autoren

"Asterix un di Marktbärbel" hat 48 Seiten und kostet 15 Euro. Neben Meefränggisch gibt es Asterix auch auf Schwäbisch, Kölsch, Sächsisch oder Berlinerisch. Rund um die Veröffentlichung sind auch wieder Signierstunden von Kai Fraass und Gunter Schunk geplant. So am Montag (05.06.2023) im Comicladen "Hermkes Romanboutique" in Würzburg zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, am Samstag (10.06.2023) in der Würzburger Hugendubel-Filiale zwischen 13.00 und 15.00 Uhr sowie in der Folgewoche am Freitag (16.06.2023) in der Würzburger Bahnhofsbuchhandlung zwischen 13.00 und 15.00 Uhr.

Zeitgleich erscheint übrigens auch ein neuer Band von Asterix auf Oberfränkisch. Der heißt "Asterix bei die Bieramiden" und wurde in Mundart übersetzt von Kabarettist Stefan Eichner aus Kulmbach.