Bonzo: Bundesweite Premiere für die Comics aus Afrika

Bonzo - diesen Begriff sollte man sich merken, sagt Hamid Ibrahim. Der 29-jährige Künstler stammt aus Uganda und ist einer der Begründer von "Kugali Media", einem Netzwerk von rund 30 Zeichnerinnen und Zeichnern aus verschiedenen Ländern Afrikas. Dieser Verbund zeigt im Comic-Museum in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof gerade einen Querschnitt verschiedener Comic-Stile.

Das Wort Bonzo soll die Marke für Comics, Cartoons und Animationsfilme aus Afrika werden. Mit "Comics" bezeichne man die westlichen Geschichten, "Mangas" sei das Wort für asiatische Kunst. "Aber wir haben bislang kein Wort für die afrikanische Art des Storytelling. Und ohne so einen festen Begriff ist es schwierig, eine Identität zu finden. Wir wollen das ändern und den Begriff Bonzo etablieren", erklärt Ibrahim.

"Momentan erzählen noch andere die Geschichten über Afrika"

Bonzo habe zwei Ursprünge: Zum einen entstamme der Begriff dem Kisuaheli-Wort "Kibonzo" – das könne man direkt mit Comic oder Cartoon übersetzen. Zum anderen stehe Bonzo in der Sprache der Shona – einer großen Volksgruppe von etwa zehn Millionen Menschen in Simbabwe und Mosambik – für Knochen. Und das sei sehr passend für ihre Kunst. "Wir glauben, dass Geschichten das Skelett darstellen, das Kulturen zusammenhält", so Ibrahim. Deshalb stehe das Kugali-Netzwerk nicht nur für die Vermarktung, sondern versteht sich auch als Nonprofit-Plattform für junge afrikanische Talente.

Momentan sei es in Afrika immer noch Luxus, als Künstler arbeiten zu können. "Das wollen wir ändern", sagt Ibrahim. "Wir haben deshalb auch die Kugali-Academy für die Ausbildung gegründet. Gleichzeitig bezahlen wir die Künstler, damit sie von ihrer Kunst leben können." Das Netzwerk schaffe diese Infrastruktur, damit Afrikaner ihre eigenen Geschichten selbst erzählen und ihre eigene Perspektive einbringen können. "Denn momentan erzählen immer noch andere die Geschichten über Afrika", sagt Ibrahim.

Bundesweit erste Bonzo-Ausstellung im Erika-Fuchs-Haus

Mit diesem selbstbewussten Perspektivenwechsel hat Kugali inzwischen schon die US-amerikanische Filmindustrie auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer soll auf dem Disney-Plus-Channel eine eigene Kugali-Animationsserie anlaufen. Und um den Bogen zum Comicmuseum im Landkreis Hof zu spannen: In Deutschland will das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach Türöffner sein.

Als erstes Haus bundesweit präsentiert es die Bonzo-Ausstellung. Museumsleiterin Joanna Straczowski wurde über das Institut für Afrikastudien der Uni Bayreuth auf das Kugali-Netzwerk aufmerksam. "Mich hat die Qualität beeindruckt, weil die Comics waren visuell und von den Geschichten her unglaublich spannend und interessant." Die Zeichnungen sind unterschiedlich gestaltet: entweder holzschnittartig oder in kräftig-grell-düsteren Farben oder kleinteilig und detailreich. In der Ausstellung erzählen zwölf Künstlerinnen und Künstler ihre ganz unterschiedlichen Geschichten.

Comics aus Afrika: Kidnapping wegen illegaler Fischerei

Neben Fantasy-Stories gibt es auch Geschichten mit Bezug zur Realität. "Dabei geht es auch um Jugendliche, die wegen illegaler Fischerei gekidnappt wurden", erklärt Straczowski über ein aktuelles Thema aus Ghana. Bei einer anderen Geschichte erzählt Zeichnerin Nyasha von queeren Menschen in Afrika. "Ohne Zweifel, das wird ein Blockbuster. Diese Geschichte hat den Rekord gebrochen für das höchste Crowdfunding für ein Comicbuch aus Afrika", weiß Künstler Ibrahim.

Teile dieser Graphic-Novel sind als Weltpremiere jetzt in Schwarzenbach zu sehen. Parallel zur Ausstellung im Erika-Fuchs-Haus, die in Zusammenarbeit mit der Uni Bayreuth entstanden ist, gibt es auch ein Online-Event zu "African Storytelling". Erstmals sind in Europa auch afrikanische Comics als "Augmented Reality" zu erleben. Es lohnt also, das Handy zu zücken und einzelne Bilder zu scannen – dann schwimmt zum Beispiel eine Meerjungfrau quer durch das Museum oder ein Zebra schlüpft dreidimensional aus der Bilderwand am Publikum vorbei.