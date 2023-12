US-Wahl'24: "Müssen Trumps autoritäre Neigung sehr ernst nehmen"

Nächsten Monat beginnen die Vorwahlen in den USA. Die Demokraten werden höchstwahrscheinlich den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden nominieren. Bei den Republikanern scheint die Sache ebenfalls bereits ausgemacht: Der frühere US-Präsident Donald Trump ist der Kandidat im Umfragehoch, weit vor den einstigen ärgsten Rivalen Ron DeSantis und Nikki Haley.

Bereits vor seiner ersten Präsidentschaft kamen Befürchtungen auf, jetzt haben Beobachterinnen und Beobachtern in den USA, vor allem aber in Europa und Deutschland Angst, dass teilweise gar ein autoritäres Regime unter Trump entstehen könnte.

Sind die Befürchtungen berechtigt? Was haben wir zu erwarten? Und wie wird es um die europäische Sicherheit in Zukunft bestellt sein – Stichwort: Nato – sollte der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika erneut Donald J. Trump heißen? BR24 hat mit Johannes Thimm, dem stellvertretenden Forschungsgruppenleiter Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik, für das neue "Possoch klärt" gesprochen.

BR24: Was erwarten Sie von einer möglichen erneuten US-Präsidentschaft Donald Trumps 2024?

Johannes Thimm: Ich gehe davon aus, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump noch radikaler und noch folgenschwerer werden würde, als es die erste Amtszeit schon war. Trump muss sich jetzt nicht mehr über eine Wiederwahl Gedanken machen. Er darf laut amerikanischer Verfassung nur zweimal gewählt werden. Das heißt, das entfesselt ihn und er muss sich weniger um sein Image Gedanken machen.

Trump: Politik des maximalen Drucks – auch auf Deutschland?

BR24: Was würde eine zweite Präsidentschaft Trumps konkret für Deutschland bedeuten?

Thimm: Wir wissen, dass Trump keine Sympathien für Deutschland hegt. Er hat in seiner ersten Amtszeit Deutschland und die Europäische Union mit Zöllen belegt und es könnte sein, dass das wieder passiert. Es kann auch einfach sein, dass noch stärker politische Forderungen mit wirtschaftlichem Druck verbunden werden.

Es ist jetzt schon so, dass durch die Situation mit dem Krieg in der Ukraine, Deutschland und Europa verstärkt Flüssiggas von den USA zu relativ hohen Preisen einkaufen. Flüssiggas, was über Schiffe transportiert wird, ist einfach deutlich teurer als das russische Gas, was wir durch Pipelines vor der Krise importiert haben. Es ist jetzt schon so, dass die Europäer insgesamt in den USA wieder mehr Waffen einkaufen.

Das sind alles Dinge, die werden Trump gefallen und an denen wird er vielleicht auch gar nicht so viel ändern. Aber wir müssen damit rechnen, dass das Umfeld insgesamt volatiler wird, dass es vielleicht wieder neue Zölle gibt und das wird in einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft sowieso schon am Kämpfen ist, sicherlich nicht zur Beruhigung beitragen.