Iran: Droht ein neuer Krieg?

Iran schmiedet "Achse des Widerstands"

Mit seiner sogenannten Achse des Widerstands, einem strategischen Konzept für die Region, will Iran Einfluss auf politische Entwicklungen, aber auch Zugänge zu bestimmten Ressourcen, Wirtschaftsgütern und Transportwegen bekommen. Syrien zum Beispiel ist Teil dieser Achse und etwa entscheidend für die logistische Unterstützung der Hisbollah.

Das Ziel Irans: Stärke zeigen, drohen, abschrecken, und zwar sowohl benachbarte Rivalen wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Israel und die US-Truppen im Nahen Osten.

"Die Vereinigten Staaten wissen, dass Iran ein gefährlicher Gegner ist." Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln

Die USA hätten in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichen Strategien versucht, den Iran einzuhegen, sagt Thomas Jäger: "Am Anfang hat man den Iran isoliert, unter Barack Obama hat man versucht, den Iran wieder zu integrieren, Donald Trump hat die Politik des maximalen Drucks auf den Iran ausgeübt und Joe Biden macht jetzt einen Mix aus beidem."

Iran und die Bombe

Man wollte vor allem das iranische Atomprogramm eindämmen, der Versuch Irans zur Atommacht zu werden. Vor einiger Zeit fanden Experten der Internationalen Atomenergieagentur in Iran Spuren von auf 84 Prozent angereichertem Uran. Für Atomwaffen wird ein Reinheitsgrad von rund 90 Prozent benötigt.

"Es gibt wenig, was die derzeitige Konfliktlage in der Region noch gefährlicher machen könnte als ein atomar bewaffneter iranischer Staat", sagt Azadeh Zamirirad. Bleibt den USA am Ende gar nichts anderes übrig, als doch zu intervenieren, einen Krieg mit Iran zu beginnen, bevor alles zu spät ist?

Abschreckung statt Angriff

Laut Thomas Jäger sei das entscheidende Ziel der USA, Iran davor abzuschrecken, Gewalthandlungen auszuweiten: "Die Vereinigten Staaten wollen in jedem Fall einen Krieg im Nahen Osten verhindern, der über die Kriegshandlungen in Gaza hinausgeht." Die Erfahrung aus Irak und Afghanistan habe die USA gelehrt, dass dies nicht gut ausgeht. Der Iran sei "noch mal ein weit stärkerer Gegner, der dann über terroristische Maßnahmen weltweit gegen US-amerikanische Ziele vorgehen würde".

Die Regierung in Iran hat ihrerseits kein Interesse an einem Konflikt mit den USA, denn man würde militärisch nicht standhalten können. Die große Eskalation wäre erreicht, wenn die irantreue Hisbollah im Libanon in den Krieg in Israel und Gaza mit einsteigt. Das ist allerdings bislang ausgeblieben.