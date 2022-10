Klein, billig, tödlich: Russlands Terror mit Kamikaze-Drohnen

Es sind gespenstische Videos, die an diesem Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgenommen wurden und in den sozialen Medien kursieren. Aus der Ferne ist eine Drohne zu sehen, sie schwebt über einem Gebäudekomplex. Dann ändert sie ihre Flugrichtung, immer weiter nach unten. Eine Explosion, sofort Feuer, Rauchschwaden. Treffer. Später berichten die Behörden von mehreren Toten durch einen Drohnenangriff – ob es die Attacke aus der Filmsequenz war, bleibt offen.

Klar ist: Die russische Armee verwendet bei ihren Attacken auf ukrainische Städte mittlerweile vermehrt sogenannte Kamikaze-Drohnen. Diese unbemannten und vergleichsweise kleinen Luftfahrzeuge tragen Sprengstoff und funktionieren letztlich wie Raketen – können dabei aber häufig präziser gesteuert werden und sind deutlich günstiger. Mit ihrem vermehrten Einsatz könnte Beobachtern zufolge ein neues Kapitel des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen.

Wie funktionieren die Kamikaze-Drohnen?

Der bei den jüngsten Angriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte überwiegend verwendete Drohnentyp wird von einem Propeller am Heck angetrieben. Über 100 GPS-Sender sind für die Navigation der Drohne installiert. Die Höchstgeschwindigkeit soll rund 240 km/h betragen. Es gibt aber auch langsamere Drohnen mit rund 180 km/h Spitzentempo. Allzu komplex sind solche Drohnen laut Experten nicht gebaut, viele Bauteile können einfach im Internet bestellt werden.

Die Sprengwirkung der aktuell von Russland eingesetzten Drohnen wird mit einer Artilleriegranate verglichen. Ihr Ziel können sie per Autopilot erreichen, sie können aber auch eine gewisse Zeit in der Luft kreisen, bevor ihnen ein Soldat aus der Ferne per Steuerung einen genauen Ort für die Detonation zuweist. Der Zusatz "Kamikaze" hängt damit zusammen, dass die Drohnen logischerweise zerstört werden, wenn sie ihr Ziel treffen. Immer wieder ist auch von "Einweg-Drohnen" die Rede – ein verharmlosender Begriff für eine potenziell tödliche Waffe.