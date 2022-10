Ukraine-Ticker: Wieder Luftangriffe auf Kiew

07.20 Uhr: Feuer in Energieanlage in Dnipropetrowsk nach Raketeneinschlag

In einer Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk ist dem dortigen Gouverneur zufolge ein großes Feuer ausgebrochen. In der Nacht sei dort eine Rakete eingeschlagen, teilt Valetyn Resnitschenko per Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört", schreibt der Gouverneur. "Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten."

07.19 Uhr: Grünen-Co-Chefin fordert im AKW-Streit Bewegung von der FDP

Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang erwartet im Streit um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland ein Entgegenkommen der FDP. "Wir sind in dieser besonderen Situation, bereit über unseren Schatten zu springen, um die Versorgungssicherheit zu sichern", sagt Lang im ZDF. "Das ist ja bereits ein Kompromissangebot. Ich hoffe, dass es jetzt von der anderen Seite auch die Bereitschaft gibt, da mitzugehen." Während die Grünen einem sogenannten Streckbetrieb der beiden süddeutschen Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 zustimmen, will die FDP neue Brennstäbe kaufen, um die Atomkraftwerke darüber hinaus bis ins Jahr 2024 laufen zu lassen. Nach einem Treffen der Ampel-Koalitionäre am Sonntag mit Bundeskanzler Olaf Scholz hüllten sich die Gesprächsteilnehmer über den Stand der Gespräche in Schweigen.

Zum Artikel: Bayerische FDP fordert Reaktivierung des AKW Gundremmingen

06.32 Uhr: Erneut Explosionen im Zentrum von Kiew - Luftalarm aktiv

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Morgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Angriffen mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Mehrere Wohnhäuser seien dabei beschädigt worden. Rettungskräfte seien im Einsatz. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Raketenangriffe. Bestätigt wurde dies nicht.

04.54 Uhr: Unicef - Vier Millionen Kinder durch Ukraine-Krieg in Armut getrieben

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung haben einer Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien zusätzlich in die Armut getrieben. Das entspreche einem Anstieg von 19 Prozent seit 2021, hieß es in der am Montag veröffentlichten Untersuchung. Kinder trügen damit die größte Last der durch den Ukraine-Krieg verursachten Wirtschaftskrise. Die Studie enthält Daten aus 22 Ländern der Region.

Die Auswirkungen des Kriegs sind besonders stark für Kinder in Russland und der Ukraine. In Russland leben der Studie zufolge zusätzlich 2,8 Millionen Kinder in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. In der Ukraine lebten eine halbe Million zusätzliche Kinder in Armut, dann folge Rumänien mit zusätzlichen 110.000 Kindern.

01.55 Uhr: Heftige Kämpfe in Charkiw, Donezk und Cherson halten an

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte beschießen russische Streitkräfte weiterhin ukrainische Stellungen an mehreren Fronten, darunter Städte in den Regionen Charkiw, Donezk und Cherson. Die schwersten Kämpfe fänden nördlich von Bachmut statt, schreibt der ukrainische Militärexperten Oleh Schdanow im Internet. Die ukrainischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden russische Vorstöße auf die Städte Torske und Sprine zurückgeschlagen. "(Die Russen) haben beschlossen, durch Torske und Sprine zu ziehen." Die Frontlinie verschiebe sich ständig. "Unser Kommando verlegt Verstärkungen dorthin, Männer und Artillerie, um der russischen Überlegenheit in diesen Gebieten zu begegnen."

00.09 Uhr: Neuer ukrainischer Botschafter lobt Deutschland

Der designierte Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksij Makejew, lobt Deutschland für die Unterstützung der Ukraine. "Die deutsche Bevölkerung unterstützt die Ukraine so stark, dass ich sicher bin, dass wir gemeinsam mit Deutschland und allen anderen europäischen Partnern den Krieg gewinnen werden! Je schneller, desto besser. Mein Team und ich in der Botschaft in Berlin werden jeden Tag einen enormen Beitrag zum Sieg leisten", sagt Makejew, der am Montag in Berlin erwartet wird, der Zeitung "Bild". Sein Vorgänger Andrij Melnyk habe einen tollen Job gemacht. Er werde immer wieder auf seine Expertise zurückkommen. "Wir haben den Übergang nahtlos gestaltet und den Wechsel am Wochenende vollzogen."