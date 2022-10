Tote bei russischem Angriff mit Kamikaze-Drohnen in Kiew

Selenskyj: "Der Feind terrorisiert die Zivilbevölkerung"

"Die ganze Nacht und den ganzen Morgen terrorisiert der Feind die Zivilbevölkerung", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Kamikaze-Drohnen und Raketen greifen die ganze Ukraine an." Selenskyj betonte: "Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird nicht in der Lage sein, uns zu brechen." Präsidialamtsleiter Andrij Jermak erklärte, die Ukraine brauche "mehr Luftverteidigungssysteme und zwar so schnell wie möglich". Er forderte "mehr Waffen, um den Himmel zu verteidigen und den Feind zu zerstören".

Vergangenen Montag hatte Russland mit etlichen Raketen viele ukrainische Städte angegriffen. Dabei waren unter anderem Raketen an einem Kinderspielplatz und einer Kreuzung nahe den Hauptgebäuden der Kiewer Nationaluniversität eingeschlagen. Mindestens 19 Menschen wurden getötet. Angriffe in Kiew waren in den Monaten zuvor zu einer Seltenheit geworden, nachdem dem russischen Militär die Einnahme der Hauptstadt zum Beginn des Krieges nicht gelungen war.

Angriffe auf Energie-Infrastruktur im ganzen Land

Nach Angaben des ukrainischen Militärs griff Russland in der Nacht und am Morgen auch andere Städte im ganzen Land mit Drohnen und Raketen an. Regierungschef Denys Schmyhal erklärte: "Russische Terroristen haben erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine in drei Regionen angegriffen". Neben Kiew waren demnach die zentralukrainische Region Dnipropetrowsk und die Region Sumy im Osten der Ukraine betroffen.

Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, die russischen Truppen hätten erneut Militär- und Energieanlagen in der Ukraine mit Präzisionswaffen angegriffen. Alle Ziele des Einsatzes seien erreicht worden.

Ukraine: Kämpfe im Osten und Süden gehen weiter

Der neuerliche Angriff auf Kiew und andere Regionen an diesem Morgen fällt in eine Zeit, in der die Kämpfe in den von Russland illegal annektierten ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk wieder an Intensität gewonnen haben. Das gilt auch für die fortgesetzte ukrainische Gegenoffensive im Süden, in den ebenfalls völkerrechtswidrig annektierten Regionen Cherson und Saporischschja. Selenskyj sagte in seiner Videoansprache am Sonntagabend, es gebe schwere Kämpfe um die Städte Bachmut und Soledar in der Region Donezk.

Der neue UN-Menschenrechtskommissar, der Österreicher Volker Türk, nannte die neuen Angriffe "zutiefst verstörend". Zivile Objekte und Zivilisten dürften nicht angegriffen werden, betonte er.

Mit Informationen von AFP, AP und dpa