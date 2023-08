Wetterdienst warnt vorab vor schweren Gewittern in Bayern

Zur Hitze kommen die Unwetter in Bayern: Südlich von Erlangen und Amberg könnte es ab Donnerstagnachmittag überall ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vorab vor teils schweren Gewittern. Die Warnung gilt vorerst bis zum frühen Freitagmorgen.

"Genaue Entwicklung noch unsicher"

Dabei muss mit heftigem Starkregen gerechnet werden - bis zu 40 Liter pro Quadratmeter können in kurzer Zeit fallen. Dazu sind schwere Sturmböen möglich, ebenso wie Hagel. Allerdings: Solche Unwetter treten üblicherweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Deshalb schreibt der Wetterdienst weiter: "Die genaue Entwicklung ist noch unsicher. Konkrete Warnungen werden gegebenenfalls zeitnah ausgegeben."

Glimpflich davonkommen dieses Mal wahrscheinlich weite Teile Oberfrankens. Und auch im Norden der Oberpfalz bleibt es vermutlich ruhig.

Am Wochenende kühler und regnerisch

Die Hitze ist ab Freitag erst einmal in vielen Regionen vorbei. Nur im Osten und Südosten warnt der Wetterdienst vor starker Wärmebelastung mit Höchstwerten bis 32 Grad. Am Wochenende dann soll es weiter abkühlen auf 16 bis 26 Grad. Und auch dann kann es regnen und gewittern. Der August endet also voraussichtlich, wie er begonnen hat: nass und kühl.