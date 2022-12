Weltnaturgipfel einigt sich auf Abschlusserklärung

Bundesumweltministerin Lemke würdigt Abkommen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) würdigte die Abschlusserklärung als Signal der Entschlossenheit. "Die Staatengemeinschaft hat sich dafür entschieden, das Artenaussterben endlich zu stoppen", betonte die Ministerin in Montreal. Der Beschluss spanne "einen Schutzschirm für unsere Lebensgrundlagen" auf. Die Gefährdung durch Pestizide werde bis 2030 halbiert und umweltschädliche Subventionen von 500 Milliarden Dollar pro Jahr abgebaut. "Heute ist ein guter Tag für den weltweiten Natur- und Umweltschutz", sagte die Grünen-Politikerin.

Eine Million Arten von Ausrottung bedroht

Die Vernichtung der Artenvielfalt gilt als ähnlich große Bedrohung wie die Erderwärmung und steht häufig auch in Zusammenhang dazu. Das gilt etwa für die Vernichtung des Regenwaldes oder von Seegraswiesen. Derzeit sind mehr als eine Million Arten - vor allem Insekten - von der Ausrottung bedroht. Die Arten verschwinden in einem Tempo, das es in den vergangenen zehn Millionen Jahren nicht gegeben hat. Dies gefährdet unter anderem die Entwicklung von Heilmitteln, die sich häufig auch auf die genetische Basis von Pflanzen- und Tierarten stützen. Ziel ist es, den Verlust der Arten bis 2030 zu stoppen.

Der 15. Weltnaturgipfel hätte ursprünglich schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online im chinesischen Kunming statt.

