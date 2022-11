Artenvielfalt: Forscher fordern Wandel der Wirtschaft

Dass wir hier in Deutschland genussvoll an einer Tafel Schokolade knabbern können, haben wir auch der Mücke in den Tropen zu verdanken. "Denn Kakao wird fast ausschließlich von zwei Arten von Bartmücken bestäubt", sagt die Tropenbiologin Frauke Fischer. Das Beispiel Kakao zeigt, wie sehr Unternehmen und damit das ganze Wirtschaftssystem von der Artenvielfalt abhängen. Im Moment werde der meiste Kakao in Monokulturen in der Sonne angebaut, erzählt die Biologin. Für Mücken schlechte Lebensbedingungen. Würden diese zwei Arten aussterben, hieße es schlicht: "Ohne Mücke, keine Schokolade", sagt Fischer.

Wissenschaftler fordern angemessenen Preis für Nutzung der Natur

Wie beim Kakao hängt das Wirtschaftssystem an vielen Stellen von der Artenvielfalt ab. Eine Gruppe Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen fordert deshalb einen "entschiedene Trendwende – hin zu einer Wirtschaftsordnung, die für die Nutzung der Natur einen angemessenen Preis aufruft." Also, eine Wirtschaft, die auch die Kosten abbildet, die durch den Verlust der Artenvielfalt entstehen.