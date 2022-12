> Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto

Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto

Ein Schütze hat in einem Vorort von Toronto am Sonntag fünf Menschen erschossen. Ein Polizist habe den Verdächtigen nach der Tat in Vaughan tödlich getroffen, so die Polizei. Ein Mensch sei verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.