Fußballerinnen machen Meister-Double des FC Bayern perfekt

Während die Männer gestern lange um ihren Meistertitel zittern mussten, ließen die Fußballerinnen des FC Bayern wenig Spannung aufkommen und gewannen souverän mit 11:1 gegen Turbine Potsdam. Bereits zur Halbzeit war die Partie im Münchner Campus schon entschieden. Am Ende durfte die Mannschaft den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte bejubeln.

Partie schon früh entschieden

Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus zeigte den bereits abgestiegenen Gästen früh die Grenzen auf. Saki Kumagai eröffnete den Torreigen bereits nach vier Minuten. Die Japanerin, die ihr letztes Spiel für den FC Bayern bestritt, traf nach einer Ecke. Acht Minuten später köpfte Lea Schüller zum 2:0 ein. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie entschieden. Dennoch ließen die Münchnerinnen weitere Treffer folgen. Ein Eigentor der Potsdamerin Gerhardt (21.), Damjanovic (24. und 30.), Stanway (32.) und Lina Magull (37.) vor der Pause sorgten für ein 7:0-Halbzeitergebnis.

Bayern Frauen machens zweistellig

Die Partie war damit entschieden. Im zweiten Durchgang brachte Trainer Straus Ivana Rudelic, die den Verein ebenfalls verlassen wird. Dem Torhunger der Heimmannschaft tat das aber keinen Abbruch. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn verwandelte Carolin Simon einen Freistoß sehenswert zum achten Treffer des Tages. Drei Minuten später trug sich erneut die scheidende Kumagai in die Torschützenliste ein. Die Verteidigerin nutzte die Potsdamer Unsortiertheit nach einem Eckball und erzielte ihren zweiten Treffer in dieser Partie (52.).

Danach sorgten weitere Einwechslungen dafür, dass der Rythmus verloren ging. So kam Schwalm in der 64. Minute zum Ehrentreffer für Turbine Potsdam. Die lustigen Wechselspielchen gingen bei beiden Mannschaften weiter. Alexander Straus brachte Torhüterin Laura Benkarth ins Spiel, die ebenfalls zum letzten Mal für den FCB auflief. Und dennoch fiel auch noch das 10:1. Glodis Vigosdottir verwandelte den nächsten Eckball (75.). Generell hatten die Gästinnen große Probleme mit den Münchner Standards. Kurz vor Schluss vergab Lea Schüller freistehend, um in der 89. Minute dann doch noch den elften Treffer für die Heimmannschaft zu erzielen.

Bayern-Männer stehen Spalier

Nach Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Die Fußballer des FC Bayern, die gestern ihre 33. Meisterschale gewonnen und das Spiel auf der Tribüne verfolgt hatten, standen Lina Magull und Co Spalier. Um 16:09 Uhr erhielten sie dann die Meisterschale aus den Händen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und am Ende schmuggelten sich die Männer auch noch auf das Meisterfoto. Die große Feier beider Titel steigt am späten Sonntagnachmittag auf dem Münchner Marienplatz (ab 17:40 Uhr in der ARD).

Im Video: Das Spiel samt Meisterschalenübergabe in voller Länge