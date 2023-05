Türkei-Stichwahl – türkische Community in Bayern fiebert mit

Das Interesse an der Stichwahl scheint auch in Nordbayern groß zu sein, in Nürnberg bilden sich teilweise Schlangen vor dem Wahllokal in der Steinbühler Straße. Von 20. bis 24. Mai konnten Menschen mit türkischem Pass auch in Bayern wählen – über 170.000 Wahlberechtigte gibt es im Freistaat. Die Wahlbeteiligung liegt in Nürnberg bei über 50 Prozent, teilt das türkische Konsulat mit. Einige, die wählen gehen berichten, dass sie dies sonst nicht tun, aber dieses Mal stünde viel auf dem Spiel für die Türkei.

Wer ist der Richtige?

Familien mit Kindern, Studierende sowie Seniorinnen und Senioren - alle strömen in das Wahllokal in Nürnberg – angesprochen auf die Wahl, fällt auf: Wer Erdoğan gewählt hat, will das nicht unbedingt zugeben und schon gar kein Interview vor der Kamera geben. Eine Frau berichtet, sie habe Angst, dass sie dann Probleme mit ihren Kunden in ihrem Geschäft bekommen könnte. In einigen Familien sei das Thema tabu, man wolle keinen Streit provozieren. Im Gespräch mit weiteren Wählerinnen und Wählern fällt auf: die Argumente der Erdoğan-Anhänger ähneln sich. Er sei der Richtige, weil Herausforderer Kılıçdaroğlu den Anführer der PKK aus dem Gefängnis entlassen würde, Frauen nicht mehr mit Kopftuch in die Universität gingen oder der Gebetsruf verboten werden würde. Ayfer Bahadir aus Nürnberg, die für die Opposition gestimmt hat, kennt diese Argumente und hält sie für falsch. Viele Fernsehsender, die auch in Deutschland zu empfangen sind, würden diese falschen Informationen verbreiten. Das Problem sei, dass viele Medien de facto unter der Kontrolle des amtierenden Präsidenten stünden und es nur noch wenige unabhängige Medien in der Türkei gebe. Die Menschen hätten in der Türkei Angst ihre Meinung zu sagen und deshalb sei Kılıçdaroğlu nicht der richtige Präsident.