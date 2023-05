Im Kampf um Stimmen – Kılıçdaroğlu wettert gegen Flüchtlinge

Er gilt als trockener Bürokrat, als "Ghandi der Türkei" und möchte für einen demokratischen Wandel in dem zunehmend autokratisch geführten Land sorgen. Doch obwohl Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) in den Umfragen vor der Präsidentschaftswahl vor dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (AKP) lag, schaffte es der Oppositionskandidat in der ersten Runde nicht über die 50 Prozent-Hürde. Der amtierende Präsident aber auch nicht. Beide Seiten sehen sich nun mit einer vollkommen neuen Situation konfrontiert - eine Stichwahl gab es noch nie. Am 28. Mai geht es für beide Seiten um alles oder nichts.

Nationalistisch aufgeladener Wahlkampf

Doch warum blieb Kılıçdaroğlu, der von einem Sechserbündnis gestützt ist, so hinter den Erwartungen zurück? "Ein zentraler Grund für die Stimmenabnahme von Kılıçdaroğlu lag darin, dass die AKP und MHP als Bündnis einen nationalistisch aufgeladenen Wahlkampf geführt haben, der zweifelsfrei die extrem nationalistischen Parteien gestärkt hat", sagte der Sozialwissenschaftler Kemal Bozay vom Institut für Radikalisierungsforschung in Essen im Gespräch mit BR24. Dies habe sich zum Nachteil von sozialdemokratischen, linken und prokurdischen Parteien ausgewirkt. Zudem hätten "nationalistische und islamische Narrative" größtenteils soziale Probleme wie die Wirtschaftskrise, die hohe Arbeitslosigkeit und das schlechtes Krisenmanagement nach der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 50.800 Toten alleine in der Türkei überschattet.

Erfolgreich in den Metropolen, Verluste an der Schwarzmeer-Küste

In Metropolen wie Istanbul, Ankara, Izmir und Antalya ging Kılıçdaroğlu als Gewinner hervor. Auch in wichtigen kurdischen Städten im Südosten des Landes lag er vor Erdoğan, betont Bozay. "Man könnte sagen, dass einerseits die moderne Türkei mit Blick auf die Metropolen und die nicht-entwickelte, unterdrückte Türkei mit Blick auf die kurdischen Gebiete zu den Wählern von Kılıçdaroğlu gehören." Der 74-Jährige gehört selbst der alevitischen Minderheit an.

Verloren hat Kılıçdaroğlu dagegen in den anatolischen Hochburgen und im Schwarzmeergebiet - also Regionen mit einer größtenteils konservativ-religiösen Gesellschaft. Auch Erdoğans Familie stammt aus der Schwarzmeerstadt Rize. Erdoğan selbst wuchs aber in Istanbul auf. Auch in Deutschland ist die Zustimmung für Erdoğan tradionell größer als in der Türkei - hier stimmten im Bundesdurchschnitt 65 Prozent für den amtierenden Präsidenten.

"Ich werde alle Flüchtlinge nach Hause schicken"

Kılıçdaroğlu kam in der ersten Runde auf 44,9 Prozent, Erdogan auf 49,5 Prozent - im Kampf um die nötigen Stimmen verschärfte der Oppositionspolitiker nun den Ton. "Ich werde alle Flüchtlinge nach Hause schicken, sobald ich an die Macht komme", sagte Kılıçdaroğlu am Donnerstag. In den vergangenen Monaten hatte der Politiker noch von einer Rückführung der Geflüchteten "binnen zwei Jahren" gesprochen, wenn er die Wahl gewinnt. Er wollte sich um Sicherheitsgarantien bemühen und helfen, in Syrien Brücken und Schulen wieder aufzubauen - auch wenn unklar war, wie dies gelingen sollte.

Dem Staatschef Erdoğan warf Kılıçdaroğlu zudem vor, "freiwillig zehn Millionen Flüchtlinge ins Land geholt" und die Staatsbürgerschaft verschenkt zu haben. Auf welche Daten er sich dabei stützte, war nicht klar. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben 3,9 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Der Großteil von ihnen stammt aus Syrien. Bereits vor dem ersten Wahlgang hatte Kılıçdaroğlu angekündigt, dass er das Flüchtlingsabkommen mit der EU neu verhandeln wolle - nicht nur deshalb blicken europäische Länder mit Spannung auf die Wahl in der Türkei.

Wenn die Regierung an der Macht bleibe, werde es "weitere zehn Millionen Flüchtlinge geben (...)", wetterte Kılıçdaroğlu in seiner Ansprache. "Es wird Plünderungen geben. Die Mafia und Drogenhändler werden die Städte kontrollieren. Die Zahl der Frauenmorde wird steigen", warnte er und schürte damit Ängste. Auch auf Twitter veröffentlichte Kılıçdaroğlu ein Video. "Fremdenhass schüren: Ein Versuch aus dem Becken der Nationalisten zu fischen. Ist übrigens nicht neu innerhalb der CHP und ihren Bündnispartnern - finden dort auch nicht alle gut. Aber anscheinend heiligt mittlerweile der Zweck die Mittel in diesem Wahlkampf", schreibt ARD-Korrespondentin Katharina Willinger auf Twitter.

Politikwissenschaft Burak Çopur schrieb auf Twitter: "Hier buhlt Erdoğans Herausforderer Kılıçdaroğlu um die Stimmen der Rechtsextremisten und hetzt wie Gauland über die Flüchtlinge."