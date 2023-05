Türkei: Ultranationalist Ogan unterstützt Erdogan in Stichwahl

Vor der Stichwahl um das höchste Staatsamt der Türkei hat sich Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Unterstützung des Drittplatzierten der ersten Wahlrunde gesichert. Rechtsaußenkandidat Sinan Ogan gab am Montag formal eine Wahlempfehlung für Erdoğan ab. Der Amtsinhaber kam in der ersten Runde am 14. Mai auf rund 49,5 Prozent der Stimmen, verfehlte aber die nötige Mehrheit von über 50 Prozent für eine Wiederwahl. Sein ärgster Rivale Kemal Kılıçdaroğlu folgte mit 44,9 Prozent der Stimmen auf Platz zwei, Drittplatzierter wurde Oğan mit 5,17 Prozent.

Oğan will Syerer abschieben

Letzterem kommt damit die Rolle des möglichen Königsmachers in der Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu zu. Oğan wird von einer migrantenfeindlichen Partei unterstützt. Er zog Wähler an, die mit Erdoğans Politik nicht zufrieden sind, aber auch nicht Kılıçdaroğlu unterstützen wollen, der die kemalistisch-sozialdemokratische Partei CHP anführt.

In Interviews mit türkischen Medien nannte Oğan Bedingungen für eine Wahlempfehlung: Er verlange eine harte Haltung gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und einen Zeitrahmen für die Abschiebung von Millionen Flüchtlingen aus der Türkei, darunter fast 3,7 Millionen Syrer, erklärte Oğan.

Erdoğan gibt den Unnachgiebigen

In einem Interview des Senders CNN International erklärte Erdoğan hingegen, er werde sich den Forderungen Oğans nicht beugen. "Ich bin keine Person, die auf eine solche Weise verhandelt", sagte er. "Es wird das Volk sein, das der Königsmacher ist." Am vergangenen Freitag kam es dann allerdings überraschend zu einem einstündigen Treffen zwischen Erdoğan und Oğan in Istanbul, über das keine Einzelheiten an die Öffentlichkeit drangen.

"Ich erkläre, dass wir Herrn Recep Tayyip Erdoğan, den Kandidaten der Volksallianz, in der zweiten Runde der Wahlen unterstützen werden", sagte Oğan nun vor Reportern unter Verweis auf das Wahlbündnis aus dessen Partei AKP und nationalistischen und islamistischen Parteien. "Wir glauben, dass unsere Entscheidung die richtige Entscheidung für unser Land und unsere Nation sein wird."

Folgen die Wähler der Empfehlung Oğans?

Experten halten es trotz Oğans Rückhalt für Erdoğan nicht für eine ausgemachte Sache, dass nun alle Unterstützer des Rechtsaußenmannes zum Präsidenten überlaufen. Einige könnten demnach zu Kılıçdaroğlu tendieren, während andere sich entschließen könnten, am Tag der Stichwahl am 28. Mai zu Hause zu bleiben. Allerdings haben Erdoğans regierende Partei AKP und deren nationalistische und islamistische Verbündeten ihre Mehrheit bei der am 14. Mai zeitgleich abgehaltenen Parlamentswahl verteidigen können. Dies könnte die Wiederwahlchancen Erdoğans erhöhen, da die Wähler sich für ihn entscheiden könnten, um eine parteipolitische Zersplitterung in Regierung und Parlament zu vermeiden.