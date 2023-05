Vor der Krönung von Charles: London wartet auf den König

Dieser Artikel wird fortlaufend ergänzt.

Wer zu normalen Zeiten entlang der Londoner Prachtmeile The Mall, die vom Buckingham Palace zum Trafalgar Square führt, ein Zelt aufschlagen wollte, würde wohl sofort Kontakt mit einem freundlichen, aber resoluten Bobby - so werden die Polizisten in England genannt - bekommen.

Doch in London herrscht gerade Ausnahmezustand - nach den Trauerfeiern für Königin Elizabeth II. schon zum zweiten Mal binnen weniger Monate. Und so campierten in der Nacht hunderte Royal-Fans links und rechts der Paradestraße, um gute Plätze für die Krönungsfeierlichkeiten von Charles III. zu ergattern. Hartgesottene harren dort bereits seit Tagen aus. Heute werden ihnen hunderttausende weitere Briten und zahllose Staatsgäste aus aller Welt Gesellschaft leisten.

Die "zweite Amtsübernahme" des neuen Königs

Wirklich Bedeutsames wird es heute nicht zu sehen geben: Der Thronfolgepraxis des United Kingdom zufolge ist Charles bereits König, und zwar seit der offiziellen Verkündigung des Todes seiner Mutter am 8. September 2022 - die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Doch der Aufwand, Bilder zu erzeugen, die Nation und Commonwealth vereinen und Großbritannien in der Welt präsentieren sollen, ist enorm.

Mehr als 2.300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil, der Charles bereits auf Charles' Deutschlandbesuch Ende März kennengelernt hat.

Die Prozession: Vom Palast zur Kirche

Starten soll die Prozession um 11.20 Uhr am Buckingham-Palast. In der "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert das Königspaar zur Westminster Abbey. Nach der Ankunft, die exakt auf 11.53 Uhr terminiert ist, wird der Erzbischof von Canterbury dann dem neuen Staatsoberhaupt die Krone aufsetzen. Rund 900 Jahre ist diese Kirche schon der Ort der Krönung in Großbritannien. Seit Wilhelm dem Eroberer 1066 wird der Gottesdienst auch stets vom Erzbischof von Canterbury geleitet. Im Ablauf hat es allerdings immer wieder Modernisierungen gegeben.