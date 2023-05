Königlicher Nachmittagstee: Fränkisches Ladencafé feiert Krönung

Im "Ladencafé 1717" im oberfränkischen Pegnitz im Landkreis Bayreuth laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Großbritannien-Freunde finden hier alles, was das Herz begehrt. Von verschiedenen Tee-Variationen bis hin zu Marmeladen und selbstgebackenen Kuchen und kitschigen Bildern der Königsfamilie bietet Inhaberin Tanya Herig hier eine breite Auswahl für Fans von England und Co.

Krönungs-Tee gibt den Startschuss

An diesem Freitagvormittag herrscht in dem sonst recht entspannt wirkenden Ambiente eine Mischung aus Stress und Vorfreude. Denn nach dem Tod von Queen Elisabeth II. und ihren mehr als 70 Jahren Regentschaft wird am Samstag nun Charles der Dritte offiziell zum König gekrönt. Grund genug für Tanya Herig, bereits einen Tag vorher die Feierlichkeiten mit einem "Coronation Afternoon Tea" einzuläuten.

Union-Jack-Kuchen, Gurkensandwiches und natürlich Tee

Dafür hat sie einen Kuchen in Union-Jack-Optik – also nach dem Vorbild der britischen Nationalflagge – gebacken, den ganzen Laden in den Landesfarben geschmückt und giftgrüne Schokoladen-Minz-Cupcakes vorbereitet. Natürlich dürfen auch selbstgemachte Scones, ein traditionelles Gebäck, und Gurkensandwiches nicht fehlen – ohne Kruste versteht sich. Dazu, wie sollte es anders sein, werden verschiedene Tee-Spezialitäten gereicht.

Hype um Charles III. hält sich in Grenzen

Für die royale "Pre-Party", wenn man so will, ist das Ladencafé bereits seit einiger Zeit ausgebucht. Unter anderem haben sich Stammkunden angekündigt, die ihre Sehnsucht nach der Insel regelmäßig im "1717" in Pegnitz lindern. Auf den morgigen Tag schauen viele von ihnen zwar schon mit Spannung, den ganz großen Hype machen die meisten aber nicht um die Krönung. "Klar verfolgt man das in den Nachrichten", sagt zum Beispiel eine Kundin, "aber emotional berührt mich das jetzt nicht", gibt sie zu. Eine andere pflichtet ihr bei. Dennoch werde sie sich zumindest Teile der Zeremonie im Fernsehen anschauen.

Es gibt auch Kritik am Königshaus

Dass die Kunden von Tanya Herig, die selbst mit der britischen Kultur aufgewachsen ist, durchaus Großbritannien-affin sind, erklärt sich eigentlich von selbst. Tritt man aus dem Laden heraus auf die Straße und fragt den ein oder anderen Passanten, so gibt es schon kritischere Stimmen zum Krönungs-Brimborium und dem Königshaus. "Das interessiert mich nicht die Bohne", sagt beispielsweise ein Mann und fügt an: "Ich schau das garantiert nicht, ich bin Demokrat!"

Royale Ereignisse immer ein Hingucker

Auch wenn Tanya Herig selbst keine beinharte Verfechterin der Monarchie ist, so gehört es für sie dennoch dazu, die großen Feierlichkeiten der Windsors zu verfolgen, und das mit Freude. So wie einige ihrer Kunden, "die dann zuhause so richtige Events draus machen", wie sie sagt. Egal, wie man zu dem mitunter polarisierenden Charles III. und seiner blaublütigen Familie steht, die meisten werden es sich wohl nicht verkneifen können, am Samstag den Fernseher einzuschalten, wenn es einen mit 74 Jahren "frischgebackenen" König geben wird.

Die ARD zeigt am Samstag, 06.05.23, ab 9.30 Uhr eine Sondersendung zur Krönung von King Charles III. in London.