Trauerzug und Aufbahrung: Letztes Geleit für Queen Elizabeth II.

Tausende Menschen, die stundenlang entlang der Strecke gewartet hatten, reckten Mobiltelefone und Kameras in die Höhe, einige wischten sich Tränen ab, als die Prozession vorbeizog. Eine Eskorte von zwei Offizieren und 32 Soldaten des 1. Bataillons der Grenadiergarde in roten Uniformen und Bärenfellmützen begleitete den Trauerzug. Nach knapp 40 Minuten erreicht der Sarg die Houses of Parliament.

Tausende Trauernde und Zaungäste

Tausende Menschen standen bereits Schlange, um am Sarg Abschied von der Königin zu nehmen. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. 70 Jahre lang war sie Königin, so dass die meisten Briten niemals einen anderen Monarchen erlebt haben.

Stille im Herzen Londons: Flüge ausgesetzt

Der Londoner Flughafen Heathrow setzte Flüge aus, damit der Lärm den Trauerzug nicht störte. Die Veränderungen sollten sicherstellen, dass Stille über dem Zentrum Londons herrsche, teilte der Flughafen mit.

Sogar die beteiligten Pferde hatten den Ablauf der Prozession zuvor geübt. Noch vor Tagesanbruch sei in voller Montur geprobt worden, hieß es von offizieller Seite. Die Pferde hätten ein besonderes Training dafür durchlaufen, einschließlich des Umgangs mit Trauernden, die Blumen und Flaggen in Richtung der Prozession werfen. Zwischenfälle wurden nicht bekannt.