Der "woke" König: Charles' Toleranz nicht allseits goutiert

Als Elizabeth II. 1953 zur Königin gekrönt wurde, war der Gottesdienst noch fast ausschließlich anglikanisch. Lediglich ein Repräsentant der presbyterianischen Church of Scotland durfte der Queen eine Bibel überreichen. Die anglikanische Kirche hat sich in der Reformationszeit von Rom getrennt, über Jahrhunderte war die Konfession ein Reizthema.

Wenn jetzt an diesem Samstag Charles III. in Westminster Abbey gekrönt wird, gibt es erstmals auch Platz für andere Religionen und Konfessionen. Geplant ist zwar keine panreligiöse Zeremonie, in der alle Glaubensbekenntnisse gleich behandelt würden; doch in mehreren "symbolischen Akten" sind andere Religionsvertreter dabei. Nicht allen aber gefällt das. In den Meinungsspalten konservativer Medien wie der Tageszeitung "Telegraph" und der Wochenzeitschrift "Spectator" liest man spöttische Artikel über die "woke" Krönung.

Religiöse Diversität bei Krönungszeremonie

Hindus, Zoroaster, Jaina und Muslime dürfen dieses Mal die heiligen Krönungsrequisiten auf Samtkissen herbeitragen. Eine jüdische Baronin darf die Krönungsrobe bringen. Das soll die Diversität der britischen Gesellschaft abbilden.

Erzbischof Justin Welby hält die Krönung "in erster Linie" für einen "Akt des christlichen Glaubens". Gleichzeitig enthalte der Gottesdienst neue Elemente, die die Vielfalt der heutigen Gesellschaft widerspiegeln würden. So werden erstmals Bischöfinnen einbezogen.

Charles setzt sich schon lange für religiöse Vielfalt ein

Der britische Monarch setzt sich schon lange für religiöse Toleranz ein. 2010 schrieb der künftige König zusammen mit anderen das Buch namens "Harmony" - ein Plädoyer für ein Leben im Einklang mit der Natur. Alle Religionen würden denselben Ursprung haben, erklärt der Thronfolger darin.

Im Krönungseid gelobt der Monarch unter anderem, die "rechtlich verfasste reformierte protestantische Religion" und den Status der Kirche von England aufrechtzuerhalten. Im feierlichsten Teil der Zeremonie wird der König vom Erzbischof gesalbt.

Heirat mit Katholiken: kein Ausschluss aus anglikanischer Kirche mehr

Anders als 1937 bei George VI. und 1953 bei Elizabeth II. werden diesmal wohl auch katholische Bischöfe teilnehmen. Damals hatten sie die Einladung zur Krönung noch aus stillem Protest abgelehnt. Denn bis 2015 schloss ein englisches Gesetz aus dem Jahr 1701, der sogenannte Act of Settlement, jeden von der Thronfolge aus, der "die päpstliche Religion bekennt oder einen Papisten heiratet".

Erst seit dem sogenannten Perth Agreement 2015 führt die Heirat mit einem Katholiken nun nicht mehr zu einem Ausschluss. Der Herrscher selbst muss aber - schon als weltliches Kirchenoberhaupt der Anglikaner - weiter der Staatskirche von England angehören.

Der König als "Verteidiger des Glaubens"

Mit der Krone erbt Charles auch den päpstlichen Ehrentitel "Defensor fidei", also Verteidiger des Glaubens, - was historisch nicht ohne Ironie ist: Denn es war ausgerechnet König Heinrich VIII., der 1521 vom Medici-Papst Leo X. mit dieser Auszeichnung versehen wurde, da er zu diesem Zeitpunkt noch heftig gegen Martin Luther polemisierte. Später aber brach Heinrich VIII. mit Rom, weil der Papst seine Scheidung nicht anerkennen wollte. Der König begründete eine neue, anglikanische Kirche mit sich selbst an der Spitze, löste alle Klöster im Land auf und schlug deren Vermögen der Krone zu.

In der Vergangenheit bezogen die englischen Monarchen diese "Verteidigung des Glaubens" fast ausschließlich auf die Church of England, also die anglikanische Kirche. Charles nun versteht seine Aufgabe als "Beschützer des Glaubens" ausdrücklich mit Blick auf alle Religionen im Königreich.

46 Prozent der Briten sind Christen

Nur noch 12 Prozent der Menschen beteiligen sich heute am anglikanischen Kirchenleben. Der Anteil der Christen in Großbritannien insgesamt ist auf 46 Prozent gesunken.

Mit Informationen von KNA