Krönung von Charles: Mit diesen Gerichten feiert das Allgäu mit

Am Samstag wird King Charles III. gekrönt. König ist er zwar schon seit September, nun folgt die offizielle Krönung. In Fischen im Oberallgäu können Royal-Fans am Freitag und am Sonntag im "Tante Emma Tea Room" bei einem Afternoon Tea die Krönung feiern: Scones, Sandwiches und Küchlein wird es geben, angeordnet auf einer dreistöckigen Etagere. Café-Inhaberin Christina Bell schneidet sogar ausnahmsweise die Kruste der Sandwiches ab, weil es dann "feiner" ist, wie sie sagt.

"Coronation Chicken Sandwich": extra erfunden für eine Krönung

Die Krönung von König Charles III. ist für sie und ihren Mann, der selbst Brite ist, die erste britische Krönung in ihrem Leben – wie für so viele andere auch. Und damit ein wirklich besonderes Ereignis. Deshalb gibt es auch nicht nur ein normales Sandwich, sondern das "Coronation Chicken Sandwich". Ein Gericht, das extra zur Krönung von Queen Elizabeth II. erfunden wurde: Hühnchen in einer Art Dressing aus Mayo und Curry.

Auch der neue König hat ein eigenes Coronation-Gericht: Eine Quiche mit Bohnen, Spinat und Schweine-Schmalz im Teig. Ein Gericht, das Christina Bell allerdings nicht sonderlich reizt, weshalb sie es auch nicht ausprobiert hat: "Der König wird's mir verzeihen", sagt sie.

Von Kronen-Keksen bis Krönungsservietten: alles zu Ehren von Charles III.

Es ist ja auch schon Ehre genug, wenn sich im kleinen Fischen so für die Majestät ins Zeug gelegt wird. Neben dem klassischen Tee gibt es auch Pims, einen klassischen britischen Cocktail auf Gin-Basis und Kronen-Kekse. Das alles serviert im geschmückten Tearoom und mit extra Krönungs-Servietten. In Königsblau, mit Krönungsemblem und Datum. 30 Gäste haben für Freitag und Sonntag reserviert. Am Krönungstag selbst, dem Samstag, ist hier Ruhetag. Der gehört bei Familie Bell dann der Krönung.