Viele Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Bahnhof

Bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof im Zentrum der Ukraine sind am Mittwoch nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet und rund 50 weitere verletzt worden. Diese Angaben machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Video-Ansprache an den UN-Sicherheitsrat anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags sowie des Kriegsbeginns vor genau sechs Monaten.

Er habe soeben Informationen über einen Raketenangriff auf einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk erhalten, sagte Selenskyj. Auf dem Bahnhof von Tschaplino seien Waggons getroffen worden. "Vier Waggons brennen", sagte der ukrainische Staatschef. Rettungskräfte seien vor Ort, aber die Opferzahl könne sich noch erhöhen. "Das ist unser Alltag", fügte Selenskyj hinzu.

Der Stichtag zur sechsmonatigen Dauer des Kriegs fiel mit dem ukrainischen Unabhängigkeitstag zusammen. Vor diesem Hintergrund waren russische Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen und Regierungsgebäude in der Ukraine befürchtet worden.

USA verkünden neues Milliarden-Paket für Ukraine

Mit weiteren Milliardenhilfen will die US-Regierung indes die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. US-Präsident Joe Biden kündigte vor dem Raketenangriff in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von knapp drei Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) an. Damit könne die Ukraine Luftabwehrsysteme, Artilleriesysteme und Munition, Drohnen und Radare erwerben, "um sich langfristig verteidigen zu können", erklärte Biden.

Biden gratulierte zum ukrainischen Unabhängigkeitstag. Dieser zeige, "dass die Ukraine stolz darauf ist, eine souveräne und unabhängige Nation zu sein - und es auch bleiben wird". Die Vereinigten Staaten seien entschlossen, das ukrainische Volk im Kampf um die Verteidigung seiner Souveränität zu unterstützen. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Ukrainer hätten bewiesen, dass sie alles täten, um ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Mitbürger, ihr Land und ihre Unabhängigkeit zu schützen. Die USA hätten gezeigt, dass sie dem Land so lange wie nötig zur Seite stehen werden.

USA: Weitere Hilfen in Aussicht gestellt

"Wladimir Putin scheint zu glauben, dass Russland auf lange Sicht gewinnen kann, indem es stärkeren Kampfeswillen zeigt als die Ukrainer und die internationale Gemeinschaft, die die Ukraine unterstützt. Dieses US-Paket ist ein greifbarer Beweis dafür, dass dies eine weitere russische Fehlkalkulation ist", sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Die Milliardenhilfe sei sicherlich nicht die letzte.

Der Fokus der amerikanischen Unterstützung lag bislang vor allem darauf, so schnell wie möglich Waffen und Munition an die Front in der Ukraine zu liefern, oft auch aus US-Beständen. Bei dem neuen - und bislang größten - Paket geht es nach Angaben der US-Regierung um eine längerfristige Stärkung des ukrainischen Militärs. Material darin soll nicht aus amerikanischen Beständen kommen, sondern bei Rüstungskonzernen eingekauft - und zum Teil erst hergestellt - werden. Das heißt, bis manches davon in der Ukraine ankommt, könnte es Monate dauern. Manches könnte schneller lieferbar sein.

Selenskyj vor Sicherheitsrat: Welt braucht unsere Unabhängigkeit

Selenskyj hat vor dem UN-Sicherheitsrat nicht nur von dem Angriff auf den Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk berichtet, sondern zuvor die globale Bedeutung des Abwehrkampfes seines Landes gegen die russische Invasion hervorgehoben. "Heute feiert unser Land den Unabhängigkeitstag und jetzt kann jeder sehen, wie sehr die Welt von unserer Unabhängigkeit abhängig ist", sagte Selenskyj am Mittwoch per Video bei einer Sicherheitsratssitzung. Zuvor war Russland mit dem Versuch gescheitert, eine Ansprache Selenskyjs zu verhindern.

Wenn Russland jetzt nicht aufgehalten werde, "werden russische Mörder wahrscheinlich in anderen Ländern landen - in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika", sagte Selenskyj weiter. "Russland muss für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden". Vor genau sechs Monaten begann Russland die Invasion - anlässlich dessen traf sich auch der Sicherheitsrat.