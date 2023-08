Veto gegen Lindner: Paus blockiert Wachstumschancengesetz

Eigentlich sollte das Wachstumschancengesetz am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden. Doch nach Angaben von Insidern hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) im Kabinett ihre Zustimmung verweigert. Deshalb werden die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen am Mittwoch nicht auf den Weg gebracht. In der Bundesregierung sei bislang keine Einigung gelungen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters. Auch AFP berichtet entsprechend unter Berufung auf Koalitionskreise. Bis tief in die Nacht und am Mittwochvormittag war nach Angaben verschiedener Regierungsvertreter um eine Einigung gerungen worden.

Paus blockiert Wachstumschancengesetz - Lindner reagiert

Nach Medienberichten fordert Paus von Lindner zuerst die Zusage höherer Mittel für die von ihr geplante Kindergrundsicherung. Sie legte deswegen im Kabinett einen sogenannten Leitungsvorbehalt ein. Eine für den Nachmittag geplante Pressekonferenz Lindners zum Wachstumschancengesetz wurde abgesagt. Auch nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben die Grünen Vorbehalte gegen die Pläne.

Der Streit soll nun auf der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August geklärt werden. Dort werde sich das Kabinett mit dem Gesetzentwurf seines Ministeriums befassen, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Es sei bedauerlich, dass ein Kabinettsbeschluss trotz des Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich gewesen sei. "Die strukturellen Bedingungen für die Wirtschaft müssen verbessert und Investitionen attraktiver werden", erklärte der FDP-Chef via Kurzmitteilung bei X (ehemals Twitter).

Blockade führt zu Krach in der Ampel - Lob von Wohlfahrtsverband

Nach der Blockade des Wachstumschancengesetzes im Bundeskabinett kracht es nun in der Ampel-Koalition. In Regierungskreisen war von massiver Verärgerung über das Vorgehen von Paus die Rede. Für die Bundesregierung bedeutet dies einen schlechten Start mit der ersten Kabinettssitzung seit drei Wochen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte jüngst noch auf größere Geschlossenheit nach den von Streit geprägten Wochen etwa über das Heizungsgesetz vor der Sommerpause gedrungen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai attackierte die Grünen scharf: "Die innere Zerstrittenheit der Grünen verhindert essenzielle wirtschaftliche Impulse, die Deutschland in der derzeitig schwierigen Lage dringend nötig hat", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich erwarte, dass diese Blockadehaltung umgehend aufgegeben wird und das Wachstumschancengesetz endlich dazu beitragen kann, die wirtschaftliche Lage in Deutschland zu verbessern."

Der Paritätische Gesamtverband lobt das "beachtenswerte Stehvermögen" von Bundesfamilienministerin Paus. Der Wohlfahrtsverband hält die geplanten Entlastungen angesichts dringender sozialpolitischer Vorhaben und einem milliardenschweren Investitionsstau in den Kommunen für haushalts- und finanzpolitisch unverantwortlich.

Grüne uneins? Habecks Ministerium signalisiert Zustimmung

Das Familienministerium wollte sich laut AFP auf Anfrage nicht äußern. Aus Parteikreisen hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur: "Die Meinungsbildung innerhalb der Grünen zum Wachstumschancengesetz ist noch nicht abgeschlossen." Dem "Handelsblatt" zufolge hat das gleichfalls von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium intern bereits seine Zustimmung zu Lindners Gesetz signalisiert.

Lindner und Paus liefern sich seit Monaten einen Streit darüber, wie viel Geld für die Einführung der Kindergrundsicherung ab 2025 zur Verfügung stehen soll. Während Paus die Kosten anfänglich auf zwölf Milliarden Euro pro Jahr beziffert hatte, schrieb Lindner dafür zunächst nur zwei Milliarden in die Finanzplanung der Bundesregierung.

Entlastungsvolumen könnte noch höher ausfallen

Das "Handelsblatt" berichtete auch von Veränderungen an dem Steuerpaket auf Druck von SPD und Grünen. So falle der geplante Verlustrücktrag, bei dem Unternehmen aktuelle Verluste mit Gewinnen aus der Vergangenheit steuerlich verrechnen können, nun kleiner aus als ursprünglich geplant. SPD und Grüne argumentierten demnach damit, dass ein höherer Verlustrücktrag zu Einnahmeverlusten bei den Kommunen führe.

Enthalten werde das Paket nun auch eine degressive Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter, auf die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gedrungen habe, hieß es in dem Bericht weiter. Dadurch könnte das Entlastungsvolumen insgesamt am Ende sogar über den ursprünglich kalkulierten sechs Milliarden Euro liegen, berichtete das "Handelsblatt" aus Regierungskreisen.

Mit Informationen von AFP, Reuters und dpa