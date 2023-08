Mariä Himmelfahrt: Shopping-Touristen strömen nach Franken

Mariä Himmelfahrt ist einer der verkaufsstärksten Tage in Mittel- und Oberfranken. Laut Uwe Werner vom Einzelhandelsverband Mittelfranken gibt es in der Metropolregion Nürnberg stets ein Umsatzplus von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu einem normalen Wochentag. Thorsten Becker vom Handelsverbands Bayern in Oberfranken kalkuliert mit guten Geschäften vor allem in der Bezirkshauptstadt Bayreuth. So profitiert Franken vom Feiertag in den katholisch geprägten Teilen Bayerns.

Gerade die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen seien an diesem Tag traditionell von Kundinnen und Kunden aus der Oberpfalz, Oberfranken sowie Ober- und Niederbayern gut besucht, so Werner vom Einzelhandelsverband Mittelfranken.

Shopping-Tourismus in der Metropolregion Nürnberg

Das Umsatzplus geht demnach auf Shopping-Touristen zurück, die nach Kleidung, Schuhen und Sportartikeln suchen. Die Warenlager sind noch immer gefüllt. Viele Einzelhändler locken deshalb mit Rabattaktionen wie "Sommer Sale". Manche Kundinnen und Kunden suchen jedoch in den größeren Städten bereits nach aktueller Herbstmode und nutzen die Gelegenheit, um sich über Bekleidungstrends zu informieren, so Werner.

Eine nicht repräsentative Umfrage von BR24 zeigt: In der Nürnberger Fußgängerzone finden sich an diesem Tag viele Schnäppchenjäger aus der Oberpfalz und Oberbayern. Und auch Einrichtungshäuser machen an Mariä Himmelfahrt gute Geschäfte.