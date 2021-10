Verschwörungsgläubige und die Sehnsucht nach dem "Weltuntergang"

Zeichen, überall Zeichen

In ihrem Warten auf den "Weltuntergang" und die "Zehn Tage Dunkelheit" "werden alle möglichen Zeichen interpretiert, die darauf hindeuten könnten, dass dieses Zeitalter nun bevorsteht", sagt Christian Schiffer. So wurde etwa auch die Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als solch ein Zeichen angesehen. "Und dazu gehört auch der Ausfall von Facebook, der zwar sehr gravierend war und teilweise auch Teile des Internets mitgerissen hat, aber vermutlich kein Weltuntergang war für die meisten Leute."

Auch Holnburger spricht davon, dass die Szene überall Zeichen sehe, die sie als Beginn von Untergangsszenarien deute - und da reiche es, dass Facebook einige Stunden "down" sei. Holnburger nennt das eine "Verselbstständigung in der Bewegung".

Der Frust wächst - und damit die Gefahr

Doch was geschieht, wenn all diese vermeintlichen Zeichen sich als falsch entpuppen, es nicht dunkel wird, kein Bürgerkrieg ausbricht und die Welt nicht untergeht? Der Facebook-Ausfall dauerte zwar einige Stunden, die "Zehn Tage Dunkelheit" wurden jedoch offensichtlich nicht damit eingeläutet. Das seien "Frust-Momente", sagt Josef Holnburger von CeMAS - und die erlebe man derzeit in der Szene sehr häufig.

Die Gefahr dabei: Die Anhänger könnten sich radikalisieren. "Weil sie möglicherweise selbst Dinge in die Hand nehmen, um diese 10 Days of Darkness herbeizuführen", sagt Holnburger. In Großbritannien wurden bereits Medienhäuser gestürmt, beim Sturm auf das Kapitol in der US-Haupstadt Washington, D.C. im Januar starben fünf Menschen. Auch beim versuchten Sturm auf den Reichstag in Berlin im Sommer 2020 hat nicht viel gefehlt und die Menschen wären womöglich in das Gebäude eingedrungen.

Bei jedem Ereignis, das die Szene als möglichen Startpunkt erkenne, werde es einen neuen Aufschrei geben, sagt Holnburger. Immer wieder werde für die nächsten "10 Days of Darkness" mobilisiert. Dies könne man als "stochastischen Terrorismus" beschreiben: "Irgendwann wird es jemand selbst in die Hand nehmen." Christian Schiffer definiert "stochastischen Terrorismus" so: Wenn nicht Einzelpersonen radikalisiert werden, sondern eine ganze Gruppe – mit dem Ziel, dass eine Person aus dieser Gruppe die rote Linie überschreitet, zur Waffe greift und zum Mörder wird.

Auch Schiffer geht davon aus, dass zwar der Q-Kult insgesamt abnehmen werde, sich aber diejenigen, die sehr stark daran glaubten, radikalisierten. Für jene, die fanatisiert seien, spielten die Prophezeiungen, dass irgendwann der "Tag der Abrechnung" komme und danach "alles besser" werde, "eine sehr große Rolle".