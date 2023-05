Nach der Wahl: Türkische Bevölkerung in Nürnberg gespalten

Die Türkei hat gewählt, der neue Präsident steht aber noch nicht fest. Auch die türkische Bevölkerung in Franken ist gespalten, sagte Bülent Bayraktar, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg, zu BR24. Es fänden sich sowohl Anhänger des bisherigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und seiner Partei AKP als auch von Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, hinter dem ein Sechs-Parteien-Bündnis steht.

Die Opposition zeige sich zwar erfreut über ein gutes Ergebnis, so Bayraktar. Die AKP von Staatschef Erdoğan habe allerdings die Mehrheit im Parlament erobert. Vor allem in ländlichen Regionen – sowohl in der Türkei als auch in Deutschland – habe es die AKP geschafft, die Menschen zu mobilisieren. In den Großstädten und an den Küsten hätten die Menschen mehrheitlich für Herausforderer Kılıçdaroğlu gestimmt.

Beim Stand von 99 Prozent der ausgezählten Wahlurnen in der Türkei und 84 Prozent der im Ausland abgegebenen Stimmen liegt Staatschef Erdoğan bei 49,40 Prozent der Stimmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Oppositionsführer Kılıçdaroğlu kam demnach auf 44,96 Prozent.

Viele Stimmen für Erdoğan aus Deutschland

Dabei zeichnet sich ab, dass die wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland bei der Präsidentschaftswahl erneut mit deutlicher Mehrheit für Erdoğan abgestimmt haben. Auf ihn entfielen bei etwa 79 Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland, knapp zwei Drittel der Stimmen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde liegen aber noch nicht vor.

Laut diesem Zwischenstand entfielen in Deutschland knapp 65 Prozent der Stimmen auf Erdoğan. Oppositionsführer Kılıçdaroğlu kam dagegen nur auf knapp 33 Prozent. Erdogan dürfte in Deutschland somit wohl wieder viel besser abschneiden als bei der Wahl insgesamt.

Bei Stichwahl zwei Wahllokale in Bayern

Bleibt es bei diesem Stand, wird es in der Türkei am 28. Mai zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kontrahenten kommen. Eine entscheidende Rolle in der Stichwahl wird spielen, was der Drittplatzierte Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz seinen Anhängern empfiehlt. Für Türken in Deutschland findet die Stichwahl wahrscheinlich zwischen dem 20. und 24 Mai statt. In Bayern werden dafür zwei Wahllokale eingerichtet, eins in Nürnberg und eins in München.