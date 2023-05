Erdoğan oder Kılıçdaroğlu? Stichwahl beginnt in Deutschland

Die Wahlnacht in der Türkei am vergangenen Sonntag war ein wahrer Krimi: Es waren unterschiedliche Zahlen im Umlauf, beide Seiten warfen sich Unregelmäßigkeiten vor. Spät am Abend war dann klar, dass weder Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan noch Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu über die 50-Prozent Hürde gekommen waren. Am 28. Mai geht es nun in der Türkei in die Stichwahl. Türken und Türkinnen im Ausland können ab heute ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, ob Erdoğan das Land weitere fünf Jahre regieren oder ob es einen Neuanfang unter Kılıçdaroğlu geben soll. In Bayern sind rund 170.000 Menschen wahlberechtigt, bundesweit eineinhalb Millionen. Die Abstimmung ist bis zum 24. Mai am Abend möglich. Die Stimmen werden dann in die Türkei geflogen und nach der Wahl dort ausgezählt.

Nach Angaben der türkischen Wahlkommission lag Erdoğan im ersten Wahlgang mit 49,5 Prozent vor Kılıçdaroğlu, der 44,9 Prozent auf sich vereinte. Der dritte Kandidat Sinan Oğan kam auf knapp 5,2 Prozent der Stimmen. Beide Seiten buhlen nun um die Gunst der Wähler des Rechtsaußen-Kandidaten.

Erdoğan und Kılıçdaroğlu rufen Türken zur Wahl auf

Präsident Erdoğan rief die Türken im Ausland zur Stimmabgabe auf. "Ich erwarte von Ihnen, den Vertretern unserer Nation im Ausland, dass Sie noch einmal stark für Ihren Willen eintreten", schrieb Erdoğan auf Twitter. Auch Kılıçdaroğlu rief Türkinnen und Türken zur Wahl auf.

In München stimmten 62,2 Prozent für Erdoğan

In Deutschland ist die Zustimmung für Erdoğan traditionell größer als in der Türkei selbst. Bundesweit erhielt der 69 Jahre alte Amtsinhaber im ersten Wahlgang 65 Prozent der Stimmen, der 74 Jahre alte Kılıçdaroğlu 33 Prozent. Besonders groß war die Zustimmung in Essen mit 77,4 Prozent, in München waren es 62,2 Prozent. Nur in Berlin lagen die beiden Kandidaten gleichauf.

Der Arzt Cihan Çelik, der nach der Erdbebenkatastrophe vom Februar als Arzt im Katastrophengebiet unterstützt hat, schrieb auf Twitter: "Das ist bestürzend. Die europäisch orientierten, progressiven Bürger in der Türkei, die gerne in Deutschland arbeiten und Freiheiten genießen würden, ärgert das am meisten."