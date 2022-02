Tag eins der Münchner Sicherheitskonferenz: Was wichtig war

4. Themen jenseits des Russland-Ukraine-Konflikts

Der Konflikt in Osteuropa steht im Fokus – es ist allerdings nicht das einzige Thema der Konferenz. Digitalisierung und die Corona-Pandemie wurden diskutiert – aber ein großes Augenmerk lag auf dem Klimawandel.

"Beim Klimawandel gewinnen wir das Rennen derzeit nicht, wir verlieren es", erklärte beispielsweise UN-Generalsekretär António Guterres. Auch John Kerry, US-Sondergesandter für Klima-Fragen und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, sprach von einer "riesigen Herausforderung". "Selbst, wenn wir 2050 klimaneutral werden, müssen wir mit dem CO₂ in der Atmosphäre klarkommen." Kerry forderte unter anderem ein Ende von Subventionen für fossile Brennstoffe.

In der traditionell vor der Konferenz veröffentlichten Analyse zur globalen Sicherheitslage, dem Munich Security Report, wurde der Klimawandel als eine der zentralen Krisen beschrieben, der zu einem Gefühl einer "kollektiven Hilflosigkeit" beitrage.

5. 3.500, 1.000, 500, 50, 35, 1,6 km - München in Zeiten der Sicherheitskonferenz

In München muss vieles organisiert werden, wenn sich die Weltpolitik die Klinke in die Hand gibt. Das heißt konkret: Ein abgesperrtes Viertel, rund 1.000 zusätzlich aufgestellte Verkehrszeichen sowie 500 Absperrgitter, die – würde man sie aneinanderreihen – eine Gesamtlänge von 1,6 Kilometern hätten. In den wegen der Konferenz eingerichtete Halteverbotszonen musste die Polizei 50 Autos abschleppen. Weitere 50 Fahrzeughalter konnten noch rechtzeitig verständigt werden und ihre Autos selbst wegfahren. Die Polizei versiegelte aus Sicherheitsgründen mehr als 1.000 Gullydeckel. Zudem sind neben zahlreichen Polizeibeamten auch 35 Polizeihunde im Einsatz.