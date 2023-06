Streit zwischen Wagner-Söldnern und russischem Militär eskaliert

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen dem russischen Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und der Militärführung ist eskaliert: Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner haben nach dessen Worten die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert.

Söldnertruppe angeblich in Rostow

Seine Kämpfer seien in die Region Rostow eingerückt, sagte Prigoschin. Dort befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Prigoschin behauptete in einer weiteren Audionachricht, seine Männer hätten einen Militärhubschrauber abgeschossen, der auf einen zivilen Konvoi geschossen habe. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht.

In sozialen Medien wurden zudem am frühen Samstagmorgen Videos geteilt, die zeigen sollen, wie Wagner-Kämpfer das Militärhauptquartier in Rostow am Don umstellen sollen und schweres militärisches Gerät darauf richten. Dies konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden.

Wagner-Chef: "Wir sind bereit, zu sterben"

Wagner-Chef Prigoschin warnte erneut, dass seine Söldner alle, die sich gegen sie stellten, als Bedrohung auffassen würden. "Wir sind alle bereit zu sterben, alle 25.000", sagte er in einer in der Nacht zum Samstag veröffentlichten Audiobotschaft. "Denn wir sterben für das Vaterland, wir sterben für das russische Volk, das man von denen befreien muss, die die Zivilbevölkerung bombardieren."

Der 62-Jährige hatte am Freitag zu einer Rebellion aufgerufen. Er warf Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor, direkt für einen Raketenangriff auf Wagner-Feldlager verantwortlich zu sein, bei dem "eine große Zahl unserer Kameraden getötet" worden sei. Prigoschin behauptete, dass Schoigu persönlich zum russischen Militärhauptquartier in Rostow am Don gefahren sei, um den Angriff auf Wagner zu leiten, und dann "feige" geflohen sei. "Dieser Abschaum wird gestoppt werden", sagte er in Bezug auf Schoigu.

Gleichzeitig betonte Prigoschin, dass er nicht zum "Militärputsch" aufgerufen habe und sich auch nicht gegen den Präsidenten Wladimir Putin stellen wolle. Nach dem "Marsch der Gerechtigkeit" gegen den Verteidigungsminister und den Generalstabschef würden seine Truppen wieder an die Front zurückkehren.

Prigoschin droht Festnahme und mehrjährige Haft

Das Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe Prigoschins zurück. Alle Anschuldigungen seien falsch und eine "Provokation", heißt es in einer am Abend verbreiteten Erklärung.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf Prigoschin einen Aufruf zum "Bürgerkrieg" vor und forderte dessen Söldner auf, ihren Chef gefangen zu nehmen. Generalstaatsanwalt Igor Krasnow nahm nach Angaben des Kremls Ermittlungen wegen "Versuchs eines bewaffneten Aufstands" auf. Prigoschin drohen zwischen 12 und 20 Jahren Freiheitsstrafe.

Staatschef Wladimir Putin werde "ständig" über die Situation auf dem Laufenden gehalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Agenturberichten. Die "notwendigen Schritte" würden ergriffen.

Sicherheitsvorkehrungen werden erhöht

Der Gouverneur der Region Rostow hat die Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, zuhause zu bleiben. "Die aktuelle Situation erfordert die maximale Konzentration aller Kräfte, um die Ordnung aufrechtzuerhalten", schrieb Wassili Golubew in der Nacht zum Samstag auf Telegram. Die Strafverfolgungsbehörden täten alles Notwendige, um die Sicherheit der Bewohner der Region zu gewährleisten. "Ich bitte alle, ruhig zu bleiben und das Haus ohne Notwendigkeit nicht zu verlassen."

Auch in Moskau wurden laut Staatsmedien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am frühen Morgen in mehreren Teilen des Stadtzentrums gesichtet. Vor dem Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums waren Soldaten mit Sturmgewehren postiert. Der Bereich um die Präsidialverwaltung in der Nähe des Roten Platzes wurde abgesperrt, wodurch der Verkehr zum Erliegen kam.

Kreml-Kritiker ruft Russen zur Unterstützung von Wagner-Chef auf

Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski rief die Russen derweil auf, Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. "Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen", schrieb der Kreml-Kritiker in der Nacht zum Samstag in Onlinemedien. "Selbst der Teufel" verdiene Unterstützung, wenn er gegen "dieses Regime" kämpfe. "Und Ja - dies ist erst der Anfang", schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.

Der Söldnerchef galt als Vertrauter des russischen Präsidenten Putin. Er wirft der russischen Militärführung seit Monaten Versagen im Ukraine-Krieg vor und hat mittlerweile zum Sturz von Verteidigungsminister Schoigu aufgerufen.

Ukrainisches Militär: "Wir schauen zu"

In der Ukraine waren die Berichte über den internen Machtkampf mit Genugtuung und Spott aufgenommen worden. Die ukrainische Armee schrieb auf Twitter: "Wir schauen zu." Die rivalisierenden russischen Truppen seien dabei, "sich im Kampf um Macht und Geld gegenseitig zu zerfleischen", kommentierte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow.

Auch die US-Regierung beobachtet die Entwicklungen nach Angaben eines Sprechers aufmerksam. "Wir verfolgen die Lage und werden uns mit Alliierten und Partnern über diese Entwicklungen abstimmen", sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden sei informiert.