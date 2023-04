Warnstreik-Ticker: Hunderte Flüge fallen aus

14.15 Uhr: Auch Allgäuer RVA-Linien von neuem Warnstreikaufruf betroffen

Die neuen Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG bei der Deutschen Bahn treffen am Freitag auch den Busverkehr im Allgäu. Wie das Landratsamt Oberallgäu mitgeteilt hat, werden auch Linien der RVA (Regionalverkehr Allgäu) zwischen 3 und 11 Uhr bestreikt, sodass der Busverkehr weitgehend zum Erliegen kommen dürfte. Allerdings sei ein Notkonzept erstellt worden, um wenigstens die Kinder und Jugendlichen in die Schulen zu bringen.

Im Oberallgäu sei vor allem im Bereich Oberstdorf, Fischen, Ofterschwang und Balderschwang davon auszugehen, dass nahezu alle Busse bis zum Streikende ausfallen werden, erklärt das Landratsamt. Der mona-Verbund (Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu) teilt darüber hinaus mit, dass alle Linien im Bereich Füssen sowie die Strecken Kempten – Obergünzburg – Kaufbeuren und Obergünzburg – Markt Rettenbach – Sontheim während des Streiks nicht bedient werden. Strecken, die von privaten Anbietern bedient werden, sind von dem Streik nicht betroffen.

11.17 Uhr: EVG-Streik wird sich am Freitag in Franken stark bemerkbar machen

Der für Freitag angekündigte Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird auch in Mittel- und Oberfranken sowohl den Bahnverkehr als auch große Teile des Busverkehrs in Oberfranken lahmlegen. Wie Manfred Rupp, Sprecher des Nürnberger Verkehrsverbundes (VGN), dem BR sagte, werden von 3 bis 11 Uhr alle S- und Regionalbahnen stillstehen. Auch danach werde es dauern, bis sich der Verkehr wieder normalisiert hat. Verspätungen und Zugausfälle werden sich bis zum Nachmittag hinziehen, so Rupp.

10.59 Uhr: EVG ruft auch bei Bayerischer Oberlandbahn zu Streiks am Freitag auf

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat für Freitag auch die Beschäftigten beim Bahnunternehmen Transdev zum Warnstreik aufgerufen. Zur Transdev-Gruppe gehören unter anderem die Nordwestbahn, die Bayerische Oberlandbahn und die Mitteldeutsche Regiobahn. Trotz Streikandrohung sei bei den Tarifverhandlungen am Mittwoch ein nur unwesentlich verändertes Angebot vorgelegt worden, teilte die Gewerkschaft mit. Daher werde auch die Transdev-Gruppe von 3 Uhr bis 11 Uhr bestreikt.

10.07 Uhr: Flughafenverband spricht von 45.200 betroffenen Passagieren am Donnerstag

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg am Donnerstag insgesamt Hunderte Flüge aus. Der Flughafenverband ADV teilte mit, dass rund 45.200 Passagiere direkt betroffen sein würden. Am Freitag wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet.

Auch wer auf die Bahn umsteigen will, braucht dann Geduld: Wegen eines Warnstreiks in der Branche fahren bis zum frühen Nachmittag bundesweit keine Fernzüge. Nach ADV-Angaben würden bis Freitag insgesamt 700 Flüge nicht stattfinden.

9.23 Uhr: Bahn-Streik am Freitag wird Bayern stark treffen - EVG-Sprecher im Gespräch mit BR24

Für Freitagfrüh ist in der Früh und am Vormittag (zwischen 3 und 11 Uhr) ein bundesweiter Ausstand bei der Bahn angekündigt. Die Gewerkschaft EVG ruft dazu auf. Der Streik am Freitag wird die meisten Regionen in Bayern stark treffen. Sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr werden bestreikt.

Die Auswirkungen dürften bis in den Freitagnachmittag zu spüren sein. Etwa in Unterfranken. EVG-Tarifsprecher Uwe Reiz sagte im Gespräch mit BR24: "Wenn es uns gelingt, dass vor allem die Fahrdienstleiter die Stellwerke bestreiken, wird in ganz Unterfranken am Freitag von 3 bis 11 Uhr kein Schienenverkehr stattfinden."

8.39 Uhr: Flughafen Hamburg - keine Abflüge möglich

Der Flughafen Hamburg teilt mit, am Donnerstag und Freitag seien keine Abflüge möglich, rund ein Drittel der Ankünfte sei gestrichen. Geplant waren demnach 308 Flüge. Betroffen seien rund 80.000 Reisende. Der Grund dafür, dass alle Flüge gestrichen wurden: Die Passagierkontrolle wird bestreikt.

8.32 Uhr: Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn melden Ausfälle

Auch der Flughafen Düsseldorf meldet Ausfälle und längere Wartezeiten und ruft die Reisenden auf, sich zu informieren. Auf dem Flughafen Köln/Bonn fallen laut Betreiber 121 von 204 geplanten Flügen aus, betroffen seien rund 28.000 Reisende.

Auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Köln/Bonn haben zweitägige Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. In Bayern ist bisher nur der Flughafen München mit 20 Flügen betroffen.

7.23 Uhr: Am Donnerstag Warnstreiks in der Energiebranche

Die Gewerkschaften IG BCE und Verdi rufen im Tarifstreit in der privaten Energiewirtschaft für Donnerstag zum bundesweiten Warnstreik auf. Verdi versicherte, es werde jedoch weder Stromausfälle geben noch sei die Sicherheit der Kernkraftwerke gefährdet.

Bayern scheint bisher kaum betroffen zu sein. Vor allem in Niedersachsen wird die Arbeit niedergelegt. Laut Verdi verhandeln die Gewerkschaften für mehr als 30.000 Beschäftigte in der Branche. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Eon, Avacon und Preussen Elektra.

6.14 Uhr: Bayern bisher kaum betroffen - nur 20 Flüge in München gestrichen

Bayern ist am Donnerstag kaum betroffen: In München fallen am Donnerstag 20 Abflüge aus. Für den Freitag gibt für München bisher noch keine Angaben.

Die Flughäfen in Memmingen und Nürnberg sind überhaupt nicht betroffen. Memmingen bietet bereits seit Jahren keine innerdeutschen Flugverbindungen mehr an. Von Nürnberg aus ist innerhalb Deutschlands nur das Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt angebunden.

6.02 Uhr: Neue Warnstreiks im Flugverkehr haben begonnen

In Teilen Deutschlands hat die nächste Warnstreikwelle begonnen. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart fallen Donnerstag und Freitag rund 700 Flüge aus. Der Airportverband ADV erklärte jüngst, dass davon etwa 100.000 Passagiere betroffen seien. Bereits seit Mittwochabend gibt es erste Verspätungen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Sicherheitsbereich und der Kontrolle dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Es geht um höhere Zeit-Zuschläge im Schichtdienst und eine bessere Entlohnung von Überstunden.