Artikel mit Audio-Inhalten

> Streik am Freitag: Diese Rechte haben Bahnkunden

Streik am Freitag: Diese Rechte haben Bahnkunden

Eine Garantie, pünktlich ans Ziel zu kommen, haben Zugreisende am Freitag noch weniger als sonst. Immerhin will sich die Bahn am Streiktag kulant zeigen. In welchen Fällen es Entschädigungen gibt und was Sie beachten müssen, erfahren Sie hier.