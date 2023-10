Steinmeier über Flüchtlingszahlen: "Brauchen eine Begrenzung"

Steinmeier besorgt über AfD-Umfragewerte

Steinmeier äußerte sich in den ARD-Tagesthemen besorgt über die hohen Umfragewerte für die AfD. Zwar seien nicht alle, die sich in Umfragen zur AfD bekennen, Extremisten. Und er habe Verständnis dafür, dass man in einer Demokratie seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen wolle. Aber er habe kein Verständnis dafür, dass man seine demokratische Stimme gebrauche, um Vorstellungen oder Bewegungen zu unterstützen, die die Demokratie verachten. Steinmeier warb dafür, verantwortungsvoll mit der eigenen Wählerstimme umzugehen.

Zum Tag der Deutschen Einheit plädierte der Bundespräsident dafür, noch vorhandene Nachteile für die Bürger im Osten Deutschlands zu beseitigen. Zwar gebe es zum Beispiel bei Renten und Haushaltseinkommen große Fortschritte. Aber nach wie vor kämen zu wenig Führungskräfte in der Wirtschaft, der Wissenschaft und in den Medien aus Ostdeutschland. Es gehe nicht nur um das Materielle, sondern auch um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Und noch immer hätten Ostdeutsche das Gefühl, dass sie nicht gesehen oder gehört werden. Steinmeier betonte: "Die ostdeutschen Geschichten müssen mehr Teil unserer gemeinsamen Geschichte werden."

Mit Informationen von epd und dpa