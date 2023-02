Putins Ukraine-Krieg: Das passierte seit Russlands Überfall

Er habe die Entscheidung für eine "Militäroperation" getroffen – spätestens mit diesen Worten von Wladimir Putin beginnt Ende Februar 2022 der russische Überfall auf das Nachbarland Ukraine. Die angeblichen Begründungen des russischen Staatschefs und seiner Helfer für das völkerrechtswidrige Vorgehen wechseln immer wieder: Man müsse pro-russisch eingestellte Menschen im Osten der Ukraine schützen, die ganze Ukraine entwaffnen und von "Nazis befreien", kämpfe eigentlich gegen die Nato und deren Erweiterung, wolle das untergegangene Sowjetreich wiederherstellen.

Kanzler Scholz am ersten Kriegstag: "Putin wird nicht gewinnen"

Weltweit sorgt der russische Angriff überwiegend für Entsetzen. US-Präsident Joe Biden erklärt am ersten Kriegstag: "Wir stehen an der Seite des mutigen ukrainischen Volkes." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wendet sich in einer Fernsehansprache an die Deutschen: "Europas Völker wollen eine Zukunft in Frieden und Freiheit", sagt Scholz. Man werde den "Überfall auf ein souveränes Land" nicht hinnehmen, Putin werde "nicht gewinnen". Kurz darauf ruft er für Deutschland in seiner bisher wohl bekanntesten Rede als Kanzler eine "Zeitenwende" aus, kündigt eine massive Militär-Aufstockung an.

Seit mittlerweile einem Jahr wird in der Ukraine gekämpft, seit einem Jahr sterben dort ukrainische und russische Soldaten sowie Zivilisten – Männer, Frauen, Kinder. Ein Kriegsende ist bisher nicht in Sicht. Was waren die einschneidenden Ereignisse und Wendungen im ersten Kriegsjahr – und auch schon davor? Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Russland annektiert die Krim – später Minsker Abkommen

Viele Beobachter datieren den eigentlichen Beginn des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auf 2014. In der Ukraine werden zu dieser Zeit pro-europäische Stimmen immer lauter. Nach langen Protesten der Euromaidan-Bewegung, vor allem in Kiew, verlässt der russlandfreundliche Präsident Wiktor Janukowitsch das Land. Bis heute versucht Russlands Staatschef Putin, die Bewegung als vom "Westen" bezahlten und gewollten Umsturz darzustellen. Auf Janukowitsch folgen in der Ukraine Regierungen, die eine Annäherung an die EU vorantreiben.

Im März 2014 annektiert Russland die strategisch wichtige Halbinsel Krim, die im Süden der Ukraine liegt. Im Osten des Landes erstarken pro-russische Separatisten, die von Moskau unterstützt werden – es kommt zu Kämpfen mit ukrainischen Soldaten und dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17. Phasenweise friert eine diplomatische Einigung von 2015 den russisch-ukrainischen Konflikt ein – das "Minsker Abkommen", federführend vermittelt und verhandelt von Deutschland und Frankreich. Die Kämpfe flammen aber immer wieder auf.