Selenskyj bittet Deutschland um mehr Luftabwehrwaffen

Nach mehreren Anläufen haben sich nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während des andauernden Russland-Ukraine-Kriegs die Hände geschüttelt. Der Staatschef des angegriffenen Landes dankte für die deutsche Hilfe, bat aber auch um mehr Luftabwehrwaffen.

Selenskyj hofft auf weitere Flugabwehrsysteme

Die deutsche Hilfe sei "groß und historisch wichtig", sagte Selenskyj nach einem Gespräch am Dienstag. Er erwähnte besonders die Lieferung des ersten Flugabwehrsystems Iris-T aus Deutschland. Er hoffe, dass davon weitere Systeme kommen. Dies habe für sein Land "wirklich Priorität". Deutschland hat insgesamt vier Iris-T zugesagt.

Steinmeier: "Zeitnahe" Lieferung weiterer Waffen

Das hochmoderne Luftabwehrsystem Iris-T hat sich nach ukrainischen Angaben schon bei den ersten Einsätzen bewährt. Steinmeier hob in seiner Rede die militärische Unterstützung für die Ukraine hervor: Deutschland sei heute ein führender Ausrüster für die ukrainische Luftverteidigung. Er hoffe, dass die bereits von Deutschland gelieferten Waffensysteme dabei helfen, "die Menschen ein Stück sicherer zu machen". Auch die nächsten Mehrfachraketenwerfer Mars-II und Panzerhaubitzen sollten "zeitnah in den nächsten Tagen an die Ukraine übergeben" werden, so Steinmeier bei der Pressekonferenz.

Appell zu deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften

Selenskyj würdigte außerdem die Bereitschaft Deutschlands, das Energiesystem der Ukraine zu stärken. Durch russische Raketenangriffe sind große Teile der Strom- und Fernwärme-Netze beschädigt worden. Um ukrainische Kommunen durch den bevorstehenden Winter zu helfen, riefen die Präsidenten zur raschen Gründung deutsch-ukrainischer Städtepartnerschaften auf.

Solche Verbindungen trügen "entscheidend dazu bei, unser gemeinsames Europa aufzubauen und zu stärken", heißt es in einem veröffentlichen Appell der beiden Präsidenten. Deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften sollten zudem "zur zukünftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine" beitragen. Dem gemeinsamen Appell zufolge übernimmt Bundespräsident Steinmeier die "symbolische Schirmherrschaft" für Vorhaben zur Entwicklung und zum Wiederaufbau in der nordukrainischen Region Tschernihiw.