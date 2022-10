Radioaktive Bombe: Moskau streut Gerüchte

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Sebastien Lecornu behauptet, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven Bombe. Damit solle Moskau diskreditiert werden, sagte Schoigu demnach in dem Telefonat. Als "schmutzige Bombe" werden Sprengsätze mit konventionellem Sprengstoff bezeichnet, denen radioaktive Stoffe beigemischt sind.

Schoigu warnt vor "weiterer unkontrollierter Eskalation"

Schoigu habe zudem erklärt, dass sich der Konflikt zu einer "weiteren unkontrollierten Eskalation" zuspitze, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Verbreitet werden diese Informationen auch über die kremlnahe die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Sie behauptete, dass Kiew die Fertigstellung einer kleinen taktischen Atombombe faktisch abgeschlossen habe und bereit sei, diese auf eigenem Boden zu zünden, "um eine starke antirussische Kampagne zu starten, die das Vertrauen zu Moskau untergraben soll".

Ukraine: Moskau plant Einsatz radioaktiver Waffen

Die Ukraine wirft ihrerseits Moskau vor, den Abwurf einer solchen Bombe zu planen. Das Land hatte nach dem Zerfall der Sowjetunion seine Atomwaffen abgegeben.

Warum stellt Russland Behauptungen auf?

Unklar ist, warum die russische Seite die Ukraine bezichtigt, mit radioaktiven Bomben kämpfen zu wollen. Zuletzt hatte Russland mehrfach mit dem Einsatz nuklearer Waffen gedroht - insbesondere der russische Präsident Wladimir Putin. Bei seiner Ansprache zur Teilmobilmachung der Streitkräfte hatte er Ende September angekündigt, sein Land mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen zu wollen.

Ukraine auf dem Vormarsch

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine läuft seit Monaten nicht so, wie von Moskau geplant. Der Vormarsch geriet zunächst ins Stocken, inzwischen sind die russischen Einheiten sogar teilweise in die Defensive geraten. Trotz massiver Raketenangriffe kommen die ukrainischen Truppen Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge an der Front voran. Russland würde sich "auf dem Schlachtfeld zurückziehen".

Vor diesem Hintergrund mehren sich Spekulationen um einen möglichen russischen Einsatz taktischer Atomwaffen gegen das Nachbarland. Moskau bestreitet derartige Absichten.

Hohes politisches und militärisches Risiko für Putin

Expertinnen und Experten wollen das Szenario nicht ausschließen, halten den Einsatz nuklearer Waffen jedoch für nicht sehr wahrscheinlich. Putin würde sowohl ein hohes militärisches Risiko eingehen, weil die USA mit konventionellen Waffen reagieren würden, erläuterte Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Russland und Osteuropa von der Universität Innsbruck, im BR-24-Format "Possoch klärt".

Darüber hinaus würde der Einsatz von Atomwaffen Beobachterinnen und Beobachtern zufolge auch bedeuten, dass Russland komplett von der Weltgemeinschaft ausgestoßen würde. China und Indien, bislang noch an der Seite Russlands, würden diese Eskalation höchstwahrscheinlich nicht mitgehen, sagen Expertinnen und Experten.

Mit Informationen von dpa und Reuters