Rosenmontagszüge starten wieder - Motivwagen zu Krieg und Klima

Für viele Narren ist es ein ganz besonderer Montag: Erstmals seit drei Jahren setzen sich wieder die Rosenmontagszüge in Bewegung. 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gegeben. Diesmal ist der Krieg ein Thema auf den Persiflagewagen.

So fährt der russische Präsident Wladimir Putin dieses Jahr gleich zweimal im Kölner Rosenmontagszug mit: Auf einem Wagen ist er beim sozialistischen Bruderkuss mit dem Teufel zu sehen, auf einem anderen als Vampir Nosferatu, der die Welt durch den Fleischwolf dreht.

Motivwagen zum Ukraine-Krieg in den Faschingshochburgen

Auch der Mainzer Rosenmontagszug nimmt mehrfach auf den Ukraine-Krieg Bezug: So zeigt einer der Motivwagen Putin, der Wind gegen einen Schirm in den Farben der EU bläst, aufgespannt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

In Düsseldorf werden die Wagen bis kurz vor der Ausfahrt geheim gehalten, aber auch dort soll das Thema Ukraine-Krieg umgesetzt werden. "Ich bin der Meinung, dass man in schlechten Zeiten gerade gute subversive Satire braucht", sagte der Wagenbauer Jacques Tilly der Nachrichtenagentur dpa. Ein weiteres Thema hatte der Bildhauer und Designer ausnahmsweise schon verraten: Klimaschutz. Der Wagen stelle sich hinter das Anliegen der Klimaaktivisten der "Letzten Generation", verriet Tilly am Freitag. Zu sehen ist ein Aktivist, der versucht, mit seinem Körper die Zerstörer des Weltklimas, verkörpert durch Braunkohlebagger, Industrie und Verkehr, zu stoppen.

Hunderttausende Zuschauer erwartet

Es wird damit gerechnet, dass die Rosenmontagszüge wie in der Vor-Corona-Zeit von Hunderttausenden Zuschauern an der Wegstrecke verfolgt werden. In Köln, wo sich der größte deutsche Karnevalszug durch die Stadt windet, sichert die Polizei das Ereignis mit 2.000 Beamten. Der Kölner Rosenmontagszug feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen und rollt deshalb erstmals über den Rhein. Bisher bewegte der sich immer nur auf linksrheinischem Stadtgebiet.

Die Rosenmontagszüge sind eine Kölner Erfindung. Im Winter 1822/23 setzten sich in einem Weinhaus hinter der romanischen Kirche St. Ursula einige Vertreter der Kölner Oberschicht zusammen und überlegten, wie das rohe Fastnachtstreiben domestiziert werden könnte. Ihr Vorbild war der kultivierte venezianische Karneval. Deshalb importierten sie als erstes den Namen und tauften die Fastnacht in Karneval um. Als Zweites erfanden sie einen romantischen Maskenzug.

Faschingstreiben auch in Bayern

Auch in Bayern ist das Faschingstreiben heuer wieder rege: Schon am Sonntag wurde Franken wieder zur Faschingshochburg. Hunderttausende stürzten sich - teils aufwendig kostümiert - ins Getümmel, um die Faschingsumzüge zu bejubeln. Am Rosenmontag finden nun auch im Freistaat wieder große Faschingsumzug und andere Traditionen statt.

Zum ersten Mal seit 1964 gibt es zum Beispiel wieder einen Faschingsumzug in der Augsburger Innenstadt für Kinder und Jugendliche. Die Tradition des Feuerrädchens lebt abends gegen 19 Uhr wieder in Obersinn, im Landkreis Main-Spessart auf. 21 Burschen aus dem Dorf tragen eine riesige brennende Fackel den Brunnberg hinunter. In Furth im Wald, Landkreis Cham, findet ab 14 Uhr eine "Rosenmontags-Gaudi" statt. Buden für Essen und Trinken sind auf dem Further Stadtplatz aufgebaut, dazu ertönt Musik und ein buntes Programm.

Mit Informationen von dpa