> BR24 Retro: Faschingsgaudi im Schnee 1963

Auf der Firstalm am Spitzingsee findet das Faschingstreiben traditionell auf Skiern statt. Am Faschingssonntag 1963 kommen viele Skifahrer kostümiert auf die Piste - zum eigenen und zum Vergnügen so mancher Zuschauer.