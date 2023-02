18 kleine Gardemädchen - Schminken wie am Fließband

Von der Hebefigur bis zum Spagat

Die Hände in die Hüften gestützt, marschieren die 18 Mädchen ein, auf die Bühne. Aufgeregt sind sie nach bereits über 20 Auftritten nicht mehr. "Es ist einfach cool", sagt Katharina und marschiert weiter. Das Motto der Steinheimer Faschinsgfreunde heuer: Disney. Die kleine Garde hat sich hier "Pinoccio" ausgesucht. Akrobatisch beginnt der Tanz gleich mit einer Hebefigur, die die kleine fünf Jahre alte Sarah gekonnt meistert. Sie steigt hinauf und läuft über die gekreuzten Arme der anderen Mädchen wie über eine Treppe nach unten. Dann wird marschiert, die Beine geschwungen, hin und her, vor und zurück. Begeistertes Klatschen ist die Belohnung, dazu laute Zugaberufe. "Die Zugabe gefällt mir am besten", sagt Gardemädchen Hanna. "Da kann jede von uns zeigen, was sie kann. Ich rutsch da zum Beispiel in den Spagat, meine Schwester auch - andere machen ein Rad oder sogar eine Brücke".