> Münchner Straßenreinigung streikt zu Fasching

Münchner Straßenreinigung streikt zu Fasching

Die Gewerkschaft Verdi hat die Münchner Straßenreinigung an Faschingsdienstag und Aschermittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen und will so den Druck in den anstehenden Tarifverhandlungen erhöhen.