Ringen um Haushalt geht weiter - Gespräche auf Montag vertagt

Die Spitzen der Ampel-Koalition suchen weiter nach Geld für den Bundeshaushalt für das Jahr 2024. Die Verhandlungen wurden laut mehreren Agenturen am späten Sonntagabend auf diesen Montag vertagt. Über den Verlauf der Gespräche, zu denen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Kanzleramt zusammengekommen waren, wurde zunächst nichts bekannt.

Mehrere Vorschläge auf dem Tisch

Die SPD hatte am Wochenende eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse gefordert. Die FDP lehnt dies bislang ab und setzt vor allem auf Einsparungen. Neben einem von der SPD angeregten Sonderfonds für die Kosten des Ukraine-Krieges liegt auch die Idee eines neuen separaten Kreditrahmens nur für Investitionen auf dem Tisch. Dies schlagen die Gewerkschaften vor, auch Habeck hatte diese Idee ins Spiel gebracht.

Kanzler Scholz gibt sich zuversichtlich

Scholz hatte sich am Wochenende beim SPD-Parteitag zuversichtlich gezeigt, eine Verständigung zu erreichen. Der Kanzler hatte am Samstag mit Blick auf das seit Tagen andauernde Ringen gesagt: "Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen." Er betonte zugleich: "Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben." Scholz bekannte sich auch klar zu der beschlossenen Bürgergeld-Erhöhung um rund zwölf Prozent Anfang 2024, die aus der mitregierenden FDP infrage gestellt wurde.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verteidigte im ARD-"Bericht aus Berlin" die Linie seiner Partei. Lindner wolle einen zu hundert Prozent verfassungsfesten Haushalt aufstellen. Auf eine Frage zu Spekulationen, die FDP könnte wegen der Haushaltskrise die Regierung verlassen, entgegnete der Minister: "Die FDP möchte dieses Land gestalten." Er betonte auf Nachfrage, ob auch in der Regierung: "Absolut."

Loch von 17 Milliarden Euro im Etat 2024

Die Ampel-Koalition ringt darum, ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Etat des kommenden Jahres zu stopfen sowie in den nächsten Jahren Investitionen für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft zu ermöglichen.

Mit Informationen von dpa, Reuters