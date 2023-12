Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > SEK-Einsatz in Lanzendorf: 40-Jähriger festgenommen

SEK-Einsatz in Lanzendorf: 40-Jähriger festgenommen

Ein 40-Jähriger mit einem Schwert hat in Mittelfranken seine Nachbarn bedroht und einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Polizeieinsatz begann am Sonntagmittag, in den Abendstunden nahm das Spezialeinsatzkommando den Mann schließlich fest.