Scholz auf SPD-Parteitag: "Kein Abbau des Sozialstaates"

Unter dem Beifall der Delegierten des SPD-Bundesparteitages in Berlin hat Olaf Scholz es ausgeschlossen, an Sozialleistungen zu sparen: "Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben." Den Bundeshaushalt zu entwickeln, sei nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes "nicht einfacher geworden", so der Bundeskanzler. Das Verfassungsgericht hatte der Finanzierungs-Lösung durch "Sondervermögen" eine Absage erteilt. Nun fehlen im Haushalt 2024 rund 17 Milliarden Euro. Seit Wochen verhandeln die Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP, ob künftig die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Die FDP verlangt wie die oppositionelle Union Kürzungen im Sozialbereich. Zum Stand der Gespräche mit den Koalitionspartnern sagte Scholz nichts Konkretes. Er wolle aber "doch die Zuversicht vermitteln, dass es uns gelingen wird". Es gehe nicht um die Lösung "einer unlösbaren Aufgabe".

Sozialleistungen und Chancen für alle im Mittelpunkt

Scholz erwähnte mehrfach die lange Geschichte der SPD als Partei von Arbeitern und stellte die gegenwärtige Politik in diese Tradition: "Am allermeisten haben wir in dieser Legislaturperiode getan für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit kleinen Einkommen. Das ist der Verdienst, den wir hier für uns reklamieren." Er nannte unter anderem die Erhöhung von Kinder- und Wohngeld sowie des Mindestlohnes.

Angesichts des gegenwärtigen Streits in der Koalition - "manches von dem, was da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht" - appellierte Scholz an die Geschlossenheit der eigenen Partei. "Niemand hat damit gerechnet, dass wir das so lange durchhalten", sagte er. Er rief die Genossinnen und Genossen auf, weiterhin gut zusammenzuarbeiten.

Vertrauensvotum für Saskia Esken und Lars Klingbeil

Bereits am Freitag war Scholz auf dem Parteitag freundlich empfangen worden. Er hatte erleichtert gewirkt, als die Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil mit großer Mehrheit wiedergewählt wurden. Beide hatten in ihren Bewerbungsreden auf ein starkes soziales Profil der SPD und einen aktiven Staat beim klimaneutralen Umbau der Wirtschaft gedrungen. Dafür riefen sie zu einer Reform der Schuldenbremse auf. Klingbeil nannte sie ein "Wohlstandsrisiko". Es sei notwendig, zukunftsweisende Investitionen tätigen zu können. Die Finanzierung großer Generationenaufgaben "können wir nicht aus dem Haushalt stemmen", hob Esken hervor. "Wir schlagen eine Schuldenregel vor, die Zukunftsinvestitionen anders behandelt als laufende Kosten."

Die Parteijugend hatte vehement auf eine Abschaffung der Schuldenbremse gedrängt. "Nichts bedroht die Zukunft unserer Generation mehr als diese vermaledeite Schuldenbremse", sagte Juso-Chef Philipp Türmer. Später einigten sich Jusos und Parteivorstand auf die Formulierung, eine starre Begrenzung der Kreditaufnahme, wie sie derzeit in Verfassungen stehe, werde abgelehnt: "Sie verhindern Investitionen und beeinträchtigen die Handlungsfähigkeit des Staates."