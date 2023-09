Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Rettungsschwimmer für fremdsprachige Warnschilder an Gewässern

In Deutschland sind nach DLRG-Angaben in diesem Jahr bisher mindestens 263 Menschen ertrunken. Die Organisation fordert deshalb unter anderem mehrsprachige Warnschilder an Gewässern aufzustellen - diese gebe es etwa schon in Hamburg und Düsseldorf.