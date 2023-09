Leben gerettet – Notrufsäulen am Mossandl-Weiher bewähren sich

Ersthelfer und Retter der Wasserwacht haben am vergangenen Samstagnachmittag einer Schwimmerin am Mossandl-Weiher in Mamming im Kreis Dingolfing-Landau das Leben gerettet. Eine wichtige Rolle haben dabei die erst vor wenigen Wochen am Ufer installierten Notrufsäulen gespielt.

In 90 Sekunden am Einsatzort

Eine Frau hatte die Notlage der Schwimmerin erkannt. Sie drückte rasch den Notfallknopf, um professionelle Hilfe zu alarmieren. "Wir waren nach rund eineinhalb Minuten an der Unglücksstelle", erzählt Andreas Schmeisl von der Wasserwacht Niederbayern.

Aufmerksame Ersthelfer hatten die verunglückte Schwimmerin da bereits aus dem Wasser gezogen. "Besser hätte der Einsatz nicht laufen können", freut sich Schmeisl.

Die ersten derartigen Notrufsäulen in Niederbayern

Ende Juli sind am Mossandl-Weiher die zwei Notrufsäulen installiert worden – die ersten an einem Gewässer in Niederbayern. Andreas Schmeisl von der Wasserwacht hatte schon damals auf die Bedeutung des Projekts verwiesen. Denn auch wenn die meisten Personen ein Handy hätten, ausgerechnet beim Schwimmen und beim Wassersport hätten es viele nicht dabei, müssten es vielleicht aufwändig suchen und die Notrufnummer wählen, so Schmeisl.

Bei den Notrufsäulen reicht ein Knopfdruck, um direkt mit der Rettungsleitstelle verbunden zu werden. Darüber hinaus dienen die auffällig rot-weißen Notrufsäulen als Treffpunkt, damit Ersthelfer den professionellen Rettungsdienst einweisen können.

Missbrauch kommt auch vor

Allerdings gibt es auch Missbrauchsfälle. So auch am vergangenen Samstag, wenige Stunden vor dem Ernstfall. Am Vormittag hatte ein noch Unbekannter die Notrufsäule am Mossandl-Weiher gedrückt, ohne dass es einen Notfall gab. Bisher seien aber wenige derartige Fälle passiert, so die Wasserwacht.