Nach WM-Aus: Voss-Tecklenburg will weitermachen

Martina Voss-Tecklenburg möchte nach dem WM-Debakel ihre Arbeit als Fußball-Bundestrainerin fortsetzen. "Das Einfache ist, wenn es im Leben schwierig wird, wegzulaufen. Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig geworden ist. Also habe ich weiterhin den festen Willen, zusammen mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen", sagte sie auf der Abschluss-Pressekonferenz zwei Tage nach dem historischen Vorrunden-Aus in Australien: "Ich bleibe hartnäckig und stark."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Voss-Tecklenburg, deren Vertrag noch bis 2025 läuft, seit dem folgenschweren 1:1 gegen Südkorea mehrfach das Vertrauen ausgesprochen. "Ich bin doch sehr sicher, dass sie mit der Mannschaft wieder die Kurve kriegen kann", sagte Neuendorf am Freitag bei einem DFB-Termin in Hanau.

"Risse" im Team? Der DFB dementiert

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und DFB-Manager Joti Chatzialexiou haben sich zudem gegen einen Bericht der "Bild"-Zeitung gewehrt, wonach es Risse zwischen den Spielerinnen und dem Trainerteam gibt.

"Aus dem Mannschaftskreis wurde das uns gegenüber nicht so vermittelt", sagte Chatzialexiou, der Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, in der Abschlusspressekonferenz in Wyong. Die Bundestrainerin erklärte: "Wir haben das in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren nicht so erlebt", und ging ausführlich darauf ein, wie gerade Führungsspielerinnen in die Prozesse rund um das Nationalteam eingebunden würden. Wenn es Risse gegeben hätte, "dann hätte man sich dem gestellt", sagte Voss-Tecklenburg. "Ich kann nur noch mal sagen: Ich habe vollstes Vertrauen in die Spielerinnen. Ich habe auch vollstes Vertrauen in die Ehrlichkeit der Spielerinnen."

